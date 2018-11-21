В Кремле сделали заявление по выборам главы Интерпола

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ, отвечая на вопросы журналистов - сделал заявление по выборам руководителя Интерпола.

По его словам, в Кремле не увидели фактов, которые бы свидетельствовали о нелегитимности голосования, передаёт ТАСС.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что говорить о каких-либо нарушениях в ходе выборов нельзя.

«По крайне мере, мне об этом ничего неизвестно. Пока могу лишь сказать, что есть выборы и есть результат», – резюмировал Песков.

Напомним, сегодня утром стало известно, что новым главой Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, который в ходе голосования на Генеральной ассамблеи организации опередил представителя РФ Александра Прокопчука, считавшегося фаворитом выборов.