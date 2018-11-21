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Москва, 21.11.2018

В МИД РФ прокомментировали новые санкции США

«Expert Online» 2018

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали введение новых ограничительных мер, которые были накануне введены США против двух российских компаний и одного гражданина РФ «за поддержку режима Асада».

В заявлении МИД РФ, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, американские санкции названы рутиной, передаёт РИА Новости.

«Вашингтон демонстрирует неспособность заставить Москву изменить самостоятельную линию на мировой арене, поэтому они по любому поводу принимают всё новые ограничения против нашей страны, наших компаний, наших граждан», – подчёркивается в заявлении МИД.

При этом в ведомстве убеждены, что основные причины введения санкций кроются во внутриполитическом раздоре внутри американского политического бомонда.

Напомним, накануне Минфин США объявил о включении в санкционный список двух российских компаний – ФГУП «Промсырьеимпорт» и ООО Global Vision Group, а также первого заместителя руководителя «Промсырьеимпорта» Андрея Догаева.

Эти ограничительные меры были введены в связи с подозрением в поставках «чёрного золота» из Ирана в Сирию «для поддержки режима Асада».

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему США и их союзники обвиняют нашу страну «во всех смертных грехах». По его мнению, делается это из-за того, что Россия препятствует деструктивным начинаниям Запада.

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