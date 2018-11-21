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Москва, 21.11.2018

В Россия появится уникальная программа по освоению Луны

«Expert Online» 2018

В России появится новая космическая государственная программа по освоению Луны, сообщил председатель научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев, передает РИА Новости.

«Изначально планировалось, что она будет по сверхтяжелой ракете. Но все понимают, что ограничиваться одной ракетой неправильно. Это должна быть отдельная космическая госпрограмма», —рассказал представитель корпорации.

Уточняется, что программа предусматривает задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к Луне в 2020-х годах, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.

Главной задачей является четко расписать расходы программы при «серьезном экономическом положении», добавил Коптев.

«Если мы полетим на "Союзе" сейчас, то покажем, что мы перелицевали старый костюм. Если бы мы летели на новом корабле, то было бы понятно, что мы отрабатываем новую конструкцию, нашу перспективу, а "Союз" в этом плане нам мало что дает», — добавил он.

В программу также войдет создание сверхтяжелой отечественной ракеты, рассказали в совете корпорации.

Запуск программы оценивается в сотни миллиардов рублей. Одним из пунктов станет работа по созданию "автоматических станций". Россия намерена отправить их к Луне в 2020-х годах.

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