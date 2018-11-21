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Москва, 21.11.2018

В Верховной Раде рассказали, почему Украина не сможет стать членом НАТО

«Expert Online» 2018

Юрий Бойко – депутат Верховной Рады Украины, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» – рассказал журналистам, почему, по его мнению, «незалежная» не сможет стать членом НАТО.

Как считает парламентарий, основная причина этого заключается в том, что на территории Украины продолжается военный конфликт, передаёт сайт телеканала «112 Украина».

При этом он напомнил, что в уставе НАТО есть пункт № 6, который гласит, что если в стране происходит территориальный конфликт, она не может быть членом НАТО, её туда просто не принимают.

«Мы должны сотрудничать с альянсом, так же, как мы должны сотрудничать со всеми государствами мира, брать у них лучшее, что у них есть. И тогда, даст бог, на территории нашей страны воцарится мир», – резюмировал Бойко, добавив, что лишь после этого можно будет говорить о вступлении «незалежной» в НАТО.

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