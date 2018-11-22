«Дезинформация, давление, клевета»: Захарова рассказала о выборах главы Интерпола

Мария Захарова – официальный представитель российского внешнеполитического ведомства – заявила, что с подачи американцев вокруг выборов главы Интерпола была развязана грязная кампания.

Как подчеркнула дипломат, предвыборный период сопровождался дезинформаций, давлением и клеветой, передаёт РИА Новости.

«Эта компания, к сожалению, была развернута с подачи США против российского кандидата», — отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что Вашингтон все последние годы прибывает в антироссийском угаре. Поэтому, по мнению Захаровой, и на этот раз власти США задействовали Госдеп и открыто встали на путь недопущения избрания нашего представителя руководителем международной полиции.

«Всё это недопустимо и беспринципно», – резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, накануне члены Генассамблеи Интерпола выбрали нового главу организации. Им стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, который опередил фаворита выборов российского генерала Александра Прокопчука.

Комментируя итоги выборов, в Госдуме и Совфеде заявили, что вчерашнее голосование прошло под давлением со стороны США.

В частности, ветерана СВР, член верхней палаты парламента РФ Игорь Морозов, считает, что Вашингтон очень боялся победы российского представителя, так как американцам не нужен независимый глава Интерпола, который бы мешал им использовать эту организацию для незаконного ареста наших соотечественников.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не увидели фактов, свидетельствующих о каких-либо нарушениях при выборах нового руководителя международной полиции.