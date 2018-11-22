Евросоюз и Великобритания согласовали проект декларации об отношениях после Brexit

Дональд Туск – председатель Европейского совета – рассказал журналистам, что представители Великобритании и ЕС всё-таки согласовали проект декларации о будущих отношениях Лондона и Брюсселя.

По словам Туска, об этом его проинформировал глава Еврокомиссии. Кроме того, он подчеркнул, что проект соглашения, который пока согласован на уровне переговорщиков, в ближайшее время должны обсудит лидеры стран, которые входят в Евросоюз, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом Туск отметил, данный проект уже направлен главам 27 стран, которые останутся в единой европейской семье после Brexit.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель завила, что необходимо добиться организованного выхода Британии из ЕС, чтобы в будущем Лондон и Брюссель оставались в хороших, партнёрских отношениях.