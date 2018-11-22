Иностранным интернет-компаниям все объяснили

Сергей Кириенко в закрытом режиме встретился с представителями зарубежных интернет-компаний и предложил им открыть представительства в России, потребовав при этом неукоснительно следовать российским законам. Встреча произошла на фоне ожиданий закрытия доступа к ряду популярных сервисов как раз по причине несоблюдения ими законодательства.

Приглашенные получили приглашение

Российские власти считают, что иностранные интернет-компании должны открывать представительства в РФ. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, который 21 ноября провел закрытую встречу с менеджерами интернет-компаний, передает агентство ТАСС. На встрече в формате бизнес-завтрака обсуждались вопросы льгот для IT-компаний, отношение к сетевой нейтральности, недопустимость монополизации рынка крупными платформами. В частности, он предложил Facebook открыть свой офис в России.

«[Об этом] было прямо высказано», — заявил источник агентства о предложении к Facebook открыть офис в России. По его словам, в ответ на предложение Кириенко представитель Facebook отметил, что «они работают над этим, но у них большая компания и сигналы долго проходят». Впрочем, предложение открывать представительства в России относилось не только к Facebook, добавляет другой собеседник ТАСС. «Чтобы быть полноценными участниками российской интернет-экономики, иностранным компаниям целесообразно присутствовать тут представительством», — считает Сергей Кириенко.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко Михаил Метцель/ТАСС

«Наш рынок был и будет открытым для иностранных компаний. Никаких планов закрыться нет. Но есть одно условие — неукоснительно следовать российским законам. Недопустима ситуация, когда компания имеет конкурентное преимущество, потому что не несет нагрузки по соблюдению правил», — приводятся слова первого замглавы Кириенко в сообщении РАЭК.

Очевидно, что закрытая встреча приурочена к проведению XI Недели российского интернета в Москве, на которой в тот же день выступил Сергей Кириенко. Он назвал ИТ-отрасль одним из локомотивов экономического роста страны. В его выступлении прозвучало, что опираясь на российские компании в отрасли, государство не намерено закрывать двери и перед иностранными компаниями. В открытом формате была так же подчеркнута необходимость соблюдения ими законодательства.

От такой встречи должна в итоге выиграть вся отрасль hi-tech, уверен руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов. В то же время, большинство таких глобальных игроков как Amazon или Facebook, пока не стремятся в России открывать свои полноценные представительства, несмотря на настоятельные рекомендации в их адрес, отмечает он. В Москве пока на данный момент есть только официальное представительство компании Google Inc. Он связывает это с принятием ряда законов, в том числе «Пакета Яровой», направленных на формирование прозрачности интернета и затрагивающих, в первую очередь, вопросы хранения и передачи данных частного характера и персональных данных.

Как считает Роман Блинов, на данный момент в правительстве не стремятся закрывать глобальную сеть интернет и нет планов создать подобие китайского интернета со всеми вытекающими последствиями. Но мысль такая витает в воздухе уже давно, что дает повод к дополнительным разного рода толкам и домыслам о перспективах российского интернета.

«Мы со своей стороны не исключаем возможности усиления контроля со стороны государства и профильных силовых ведомств в части надзорных функций в отношении глобальной сети интернет, о чем говорит и формат встречи у Кириенко», — говорит Роман Блинов. Но «в эпоху глобального компьютерного шпионажа и шантажа на уровне государств, который в последние годы носит глобальный характер и масштабы которого просто ужасают профильные ведомства, такой разговор и инициативы просто необходимы», и теперь мяч на стороне бизнеса.

Предстоит соответствовать

В соответствии со вступившими в силу еще 1 сентября 2015 года поправками к закону «О персональных данных», все компании, работающие с персональными данными граждан Российской Федерации, вне зависимости от того, иностранные это компании или нет, обязаны хранить их на серверах, находящихся на территории РФ, констатирует управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов. Однако спустя уже более 3 лет вопрос относительно того, исполняет ли бизнес это требование федерального законодательства, остается открытым.

В частности, рассказывает юрист, в сентябре глава Роскомнадзора сообщил о намерении ведомства запросить у Facebook и Twitter информацию о том, каким образом осуществляется хранение персональных данных россиян. Это подтверждает факт наличия, как минимум, сомнений в соблюдении крупнейшими интернет-компаниями вызвавшего в свое время бурную полемику требования. Не говоря уже о том, каким образом его соблюдают российские и зарубежные компании, работающие в других сектора экономики, но формирующие и обрабатывающие большие массивы информации (big data), которые также могут содержать сведения о гражданах РФ, в том числе и персональные данные. Напомню, говорит Александр Пахомов, что после принятия упомянутых поправок, с резкой критикой которых выступало огромное количество участников рынка, последовали первые жертвы из числа тех, кто наотрез отказался переносить серверы в Россию.

Главной стала принадлежащая Microsoft социальная сеть LinkedIn, доступ к которой на территории нашей страны был заблокирован. Но время шло, интернет-компании отмалчивались и про внесенные правками требования все вроде бы забыли. На это указывает уже хотя бы тот факт, что даже Роскомнадзор не знает, где хранят данные две крупнейшие соцсети, замечает юрист.

Он напоминает, что в соответствие с поправками в Налоговый Кодекс, все иностранные интернет-компании при оказании услуг в России уплачивают НДС в размере 18% (так называемый «налог на Гугл»). По мнению Александра Пахомова, выгоды от работы в России иностранных интернет-компаний, которые упомянутым налогом не исчерпываются, заставляют государство снисходительно относиться к их нежеланию хранить персональные данные россиян в России.

Но все же, очевидно, наступает некий новый этап отношений. Встреча на уровне первого замглавы администрации президента означает, что не столько бизнес иностранных компаний, сколько политическая сторона дела волнует сейчас в связи с ними государство. Кстати, именно «за политику» чехвостят сейчас почем зря тот же Facebook в США, за пресловутый «русский след», так, что Марк Цукерберг уже вынужден был опровергать слухи о своем уходе в отставку.

Весной этого года методы Роскомнадзора оказались неэффективны в известном кейсе с Telegram. Интернет-гиганты из США это партнеры, или спарринг-партнеры, если дело дойдет до открытого противостояния, неизмеримо более сильные.

Но и государство вряд ли позволит себе оказаться слабее. Если не будет достигнуто взаимопонимание между участниками встречи, прошедшей в Кремле, интернет в России станет совершенно другим, нежели сейчас. Как, впрочем, существенные изменения внесет и появление здесь в открытую.