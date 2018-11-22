Кудрин рассказал, как падение цен на нефть повлияет на курс рубля

Алексей Кудрин – глава Счётной палаты РФ – прокомментировал ситуацию вокруг падения цен на нефть.

По его мнению снижение стоимости «чёрного золота» – явление временное, передаёт РИА Новости.

«Может, оно несколько месяцев продлится», – подчеркнул Кудрин.

При этом, отвечая на вопрос, способны ли скачки цен на нефть повлиять на курс рубля и добавить волатильности, глава Счётной палаты сказал: «Конечно».

От также напомнил, что наша экономика тесно связана к мировыми ценами на нефтяные ресурсы.

«Поэтому, колебания цен на нефть безусловно будет сказываться и на курсе национальной валюты. Это неизбежно», – резюмировал Кудрин.

Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал, каким будет курс рубля к 2036 году.