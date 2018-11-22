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Москва, 22.11.2018

Президента Франции Макрона и канцлера ФРГ Меркель обвинили в сговоре с Россией

«Expert Online» 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель  подрывают миропорядок и западные устои, потакая России, пишет Washington Examiner. Также издание считает, что лидеры чрезмерно поддерживают Китай, нанося ущерб мировой экономике.

Издание утверждает, что именно Меркель и Макрон, а не президент США Дональд Трамп, виновны в современных бедах и отвечают за «подрыв» Запада, идя «на поводу у России».

По мнению автора материала, именно Россия и Китай являются «главными врагами» демократии в XXI веке, а Франция и Германия поддерживают такое поведение.

Так, Париж всеми силами содействует отмене санкций против России, а также закрывает глаза на «империализм» Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе.

Германия, в свою очередь, поддерживает российскую «стратегию энергетической зависимости», одобряя строительство «Северного потока – 2», что говорит о сговоре с Москвой. Поддерживая строительство, Меркель выбрала вместо свободы и безопасности Европы экономическую выгоду, резюмирует журналист.

 

т.

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