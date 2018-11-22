Мосбиржа зафиксировала рост иностранных инвестиций

Или — спекуляций. Как бы то ни было, несмотря на геополитическую ситуацию, санкции и угрозу новых санкций, набившую оскомину «волатильность» и низкий экономический рост, российский рынок акций остается достаточно популярным у иностранцев

Как заявил управляющий директор Московской биржи по денежному рынку Игорь Марич, иностранные инвесторы, даже американские, не уходят с российского рынка. Их не останавливает даже сложная геополитическая ситуация и санкции, которые уже введены и еще могут быть введены США в отношении РФ. По словам представителя торговой площадки, даже американские инвесторы не сократили вложения в российский рынок.

«На российском рынке доля иностранных инвесторов не сокращается. Их доля в операциях с российскими акциями составляет 48%, в облигациях — 15%. На срочном рынке их доля за последние пять лет увеличилась с 38% до 47%", — передает агентство «Ппайм» слова Игоря Марича, сказанные на полях форума "Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала».

И далее он сослался на весьма авторитетные мнения: «Недавно мы проводили сессию биржевого форума в Лондоне, в рамках которого общение с глобальными банками показало, что они не видят оттока клиентов и инвестиций из России».

Да и в целом, по словам Игоря Марича, российский рынок капитала развивается хорошо. «Первая половина этого года подарила нам приличные объемы размещения в облигациях Минфина (680 млрд рублей), сильно вырос вторичный объем торгов (рост 33% до 3,8 триллионов рублей). С учетом низкой инфляции (3,5%) доходность гособлигаций в районе 8,5%, выглядит очень привлекательно», — сказал Марич, и подчеркнул, что российский рынок акций показал в этом году рекордные значения в рублевом индексе Мосбиржи, а по объему операций за десять месяцев уже почти сравнялся с 2017 годом – 9,1 трлн рублей.

Российский финансовый рынок практически по всему спектру секторов остается привлекательным для иностранных инвесторов, соглашается валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. Они по-прежнему считают, что соотношение прибыль-риск является положительным для сохранения капитала в российских активах. Впрочем, по большей части, операции, проводимые на вторичном рынке — это операции спекулятивные, направленные на получение прибыли от роста купленных ранее активов. В то время как именно участие в первичном размещении в определенной степени формирует поток капитала основные средства, то есть может рассматриваться как долгосрочные инвестиции, продолжает аналитик.

К таковым можно отнести, конечно, размещения в облигациях Минфина в первой половине этого года, которые наблюдались в приличных объемах, отмечает аналитик.

Однако, IPO на российском рынке мы не видим.

Александр Егоров добавляет, что жесткий вариант будущих санкций, когда возможен запрет на операции с российскими активами, возможен, но по всей видимости, не очень вероятен. Зачем рубить сук, на котором сидишь?

Иностранных инвесторов на российском рынке акций действительно много — 48% по объему операций это почти половина, указывает, в свою очередь, генеральный директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Это те, кто любят повышенные риски и волатильность, или просто не знают о них, и потому не боятся. Это те, кто по какой-то причине предпочитают инвестировать в развивающиеся рынки, в тот момент, когда все остальные капиталы выбирают околонулевой риск в госбумагах США и других развитых стран. Те, кто хотят получить 8.7% годовых в рублях по 10-летним ОФЗ, вместо 3% годовых в долларах по 10-летним US Treasuries.

Как предполагает аналитик, это относительно большая группа профессионалов, у которых есть понимание специфики российского рынка, российского законодательства и политического процесса, которые близки к важным новостям и слухам и умеют использовать их на благо своему счету, своим спекуляциям. «Для сравнения могу предложить читателям вопрос — стали бы вы инвестировать в Бразилию? в Турцию? В Индию, не понимая местной специфики? Ответ — говорит эксперт, — скорее нет, но, если можно получить очень высокую доходность, то рискнем. Пока S&P500 на длинном отрезке времени находится на подъеме, индексы развивающихся стран, в том числе и индекс Мосбиржи, будут тоже расти, это называется «прилив поднимает все лодки».

Но когда на развитых рынках начнется коррекция, в России она произойдет в разы быстрее, с большей волатильностью и падение будет более глубоким: среди иностранцев, по мнению Дмитрия Жарского, почти нет людей, готовых десятилетие ждать восстановления котировок. Наоборот, они предпочитают выходить из бумаг на хороших новостях, на сильной отчетности, например, держа в уме неустойчивость нашего экономического роста.

Если предположить, что все иностранцы разом уйдут с российского рынка — это было бы падение индексов в 2-3 раза, но это фантастический сценарий, замечает он.

Глобализация мировой финансовой системы, заключает Дмитрий Жарский, не позволяет запретить деньгам заходить в те или иные бумаги, даже путем санкций, потому что есть фонды, управляющие из других юрисдикций, которым это не может быть запрещено. И которые с удовольствием возьмут капитал в управление и будут инвестировать в российские акции, даже если для какой-то юрисдикции это будет запрещено санкциями.