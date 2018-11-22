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Москва, 22.11.2018

Названа самая распространенная причина поломки смартфонов

«Expert Online» 2018

Аналитики американской компании SquareTrade провели исследование и выяснили, что за год свои смартфоны ломают 66% владельцев.   

И в 29% случаев поломок был разбит экран, таким образом за год в США ломается более 50 миллионов гаджетов, а на их ремонт в совокупности за прошедший год ушло 3,4 миллиарда долларов.

Также владельцы гаджетов обращаются в сервисные мастерские с поцарапанными экранами (27%), неисправной батареей (22%), а также в равных долях по 16% разбиваются грани корпуса и случается дисфункция сенсорного управления.

Как сообщают специалисты, в большинстве случаев телефоны ломаются из-за неловкого обращения пользователей со своими гаджетами. Из-за падения на землю ломается 74% телефонов, в воду 39%, в туалет — 26%.

Отмечается, что вместо ремонта гаджета, владельцы предпочитают покупку нового телефона или продолжают пользоваться поломанным, так как не знают, во сколько может обойтись ремонт.

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