Опубликован рейтинг самых сильных армий мира

Опубликован ТОП-10 самых сильных армий мира.

Согласно анализу, который проводили военные эксперты Business Insider, первую строчку заняли Вооружённые силы США, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что число военнослужащих американской армии составляет примерно 2 млн человек. Кроме того, ВС США включают в себя 6 тыс. танков, 13 тыс. самолётов и 415 кораблей. При этом на содержание армии из американской казны ежегодно выделяется около 650 млрд долл.

Второе место этого очень престижного рейтинга эксперты отдали ВС России, численность которых по данным на октябрь 2018 года составляет около 3,5 млн человек.

На вооружении российской армии порядка 20 тыс. танков, около 4 тыс. боевых самолётов, а также 352 корабля. Бюджет нашей армии – 47 млрд долл.

Замкнула тройку лидеров Народно-освободительная армия Китая. При бюджете в 151 млрд долл. её численность составляет 2,5 млн человек. Количество танков – 7,5 тыс., самолётов – более 3 тыс., кораблей – 714.

В ТОП-10 армий мира также вошли вооружённые силы Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и ФРГ.

Отмечается, что при составлении рейтинга военные эксперты портала анализировали такие показатели, как уровень вооружения и развития промышленности, мобилизационный потенциал, а также природные ресурсы и другие факторы (всего более 50).



