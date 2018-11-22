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Москва, 22.11.2018

Пенсионные накопления россиян вновь заморозили

«Expert Online» 2018

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли в третьем окончательном чтении закон о продлении заморозки накопительной пенсии в РФ до 2021 года.

Таким образом, средства, которые граждане раньше отчисляли в накопительную часть (6% от зарплаты), вновь пойдут на текущие выплаты пенсионерам.

Кроме того, ПФР обязан учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из того, что эти взносы полностью идут на финансирование страховой пенсии, передаёт РИА Новости.

Напомним, впервые в нашей стране пенсионные накопления заморозили в 2014 году. Тогда правительство РФ утверждало, что это всего лишь временная мера. Заморозка пенсионных накоплений, по замыслу Кабмина, должна была помочь пенсионной системе страны выдержать приток людей пенсионного возраста и сформировавшийся дефицит бюджета пенсионного фонда.

При этом российские власти обещали вернуть все замороженные накопления с процентами. Однако в последние годы об этой идее в правительстве уже не вспоминают.

Как известно, в прошлом году заморозка пенсионных накоплений была продлена до 2020 года.

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