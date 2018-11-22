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Москва, 22.11.2018

Прогноз погоды: синоптики рассказали, что ждёт москвичей в выходные

«Expert Online» 2018

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на предстоящие выходные в Москве и области.

24-25 ноября 2018 года в регионе будет ветрено, ожидаются кратковременные осадки в виде снега. При этом немного потеплеет. Произойдёт это, благодаря тому, что влияние антициклона, который накануне пришёл в Москву, уже к вечеру пятницы начнёт ослабевать. Атмосферное давление пойдёт вниз, столбики термометров медленно, но верно – поползут вверх.

Днём 23 ноября будет ещё достаточно прохладно. Несмотря, на то, что завтра ожидается минус 3-5 градусов, холодный ветер создаст жителям и гостям столицы определённые неудобства. Но уже вечером пойдёт снег, ветер стихнет, а температура составит минус 1-3 градуса.

В ночь на 24 ноября минимальная температура в Москве будет 3 градуса мороза, в Подмосковье – минус 2-5.

На субботу, 24 ноября прогноз погоды – благоприятный. Небольшая облачность, почти полное отсутствие ветра и около нуля градусов – создадут любителям активного отдыха отличные условия для прогулок и занятия спортом на свежем воздухе.

Согласно прогнозу погоды Гидрометцентра, в воскресенье, 25 ноября, совсем немного похолодает – до минус 4 градуса ночью и до минус 1 градуса – днём. Впрочем, такие показатели, как утверждают специалисты центра погоды «Фобос», соответствуют климатической норме для последней недели последнего осеннего месяца.

А вот атмосферное давление, которое 25 ноября ещё немного снизится – вызовет некоторый дискомфорт у метеозависимых людей. Им рекомендуется строго выполнять рекомендации медиков и полностью отказаться от употребления спиртных напитков.

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