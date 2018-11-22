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Москва, 22.11.2018

Названа причина «странного» падения курса доллара к рублю

«Expert Online» 2018
  • Названа причина «странного» падения курса доллара к рублю
Дмитрий Рогулин/ТАСС

По итогам торгов в среду 21 ноября курс доллара к рублю снизился на 60 копеек до 65,67 рубля, а курс евро к рублю - на 44 копейки до 74.76 рубля. Укрепление рубля происходит на фоне коррекции нефтяных цен, налогового периода и благоприятного внешнего фона. Вместе с тем, в последние дни рубль практически не реагировал на обвальное падение цен на нефть.

Согласно анализа Bloomberg, такая нетипичная картина объясняется тем, что курс доллара к рублю все больше определяется поведением иностранных инвесторов на российском рынке. Так, корреляция между курсом рубля и ценами на нефть достигла 4-летнего минимума. Цены на нефть в последнее время почти никак не влияют на рубль. В то же время, корреляция между курсом рубля и долей нерезидентов на рынке ОФЗ выросла с 10% в июле — до 60%.

Напомним, ранее, в среду, Минфин 21 полностью разместил на аукционе два выпуска облигаций федерального займа на сумму 10 млрд руб. каждый.

Тем временем, курс доллара в четверг утром дешевеет к евро — спрос на американскую валюту как более надежный актив снижается в свете восстановления мировых фондовых рынков, сообщает ПРАЙМ.

По состоянию на 8.18 мск курс евро к доллару рос до 1,1395 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1384 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 113 иен за доллар со 113,07 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 96,66 пункта.

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