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Москва, 22.11.2018

Орешкин рассказал, каким будет курс рубля к 2036 году

«Expert Online» 2018

Минэкономразвития РФ прогнозирует плавное укрепление рубля в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) в период до 2036 года, это будет связано с ожидаемым ростом производительности труда, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"Что касается курса, то мы здесь не ожидаем каких-то кардинальных изменений с точки зрения реального курса рубля, поэтому исходим из более-менее стабильной динамики и определенного укрепления небольшого реального курса рубля на всем рассматриваемом горизонте", — приводит слова Орешкина ПРАЙМ.

На уточняющий вопрос, прогнозирует ли министерство укрепление рубля на период до 2036 года, он ответил так: "Плавное реальное укрепление рубля, что связано с опережающим ростом производительности в российской экономике".

Правительство на заседании в четверг рассматривало подготовленный Минэкономразвития прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года.

Курс рубля в четверг растет на малоактивных торгах. 22 ноября в США отмечается День благодарения - иностранные инвесторы не участвуют в сегодняшней валютной сессии на Московской бирже. 

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на 23 ноября, — 65,6067 руб (-34,18 коп.), евро — 74,8048 руб (-34,35 коп.).

 

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