Сколько стоит дешево и сердито?

Нашим ульяновским героем стал Александр Синеркин — владелец производства столов и стульев экономкласса FORT.

Свое предприятие Александр запустил в 2013 году, и сейчас это уверенно растущая компания, у которой есть большой потенциал для завоевания новых рынков — как в нашей стране, так и за рубежом.

На открытие своего бизнеса Александру понадобилось 3,5 млн рублей. По его мнению (которое, кстати, разделяют большинство героев проекта «Пилим по России»), прежде всего нужно наладить сеть сбыта — благодаря этому годовой оборот его компании сейчас составляет 500 млн рублей в год, рентабельность — 10%.

Компания производит десять тысяч столов ежемесячно. Трудно себе представить, что столы могут пользоваться такой популярностью, но Александр уверенно заявляет, что это далеко не предел.

Александр Синеркин готов поддерживать всех, кто будет продавать его продукцию. Он очень заинтересован в экспансии на другие рынки, в частности на европейский, и будет обсуждать это с каждым индивидуально.

Он также предлагает замечательный способ заработка на его продукции всем желающим. Сейчас в социальных сетях огромное количество всевозможных сообществ по интересам: игры, спорт, кино, сообщества, посвященные каким-то известным людям и т. д. Всего-то и надо рекламировать продукцию Александра в этих сообществах. И это не просто идея — такие партнеры у него уже есть, и они без особого труда зарабатывают 100–200 тысяч рублей в месяц.

Александр, как и все герои нашего проекта, открыт для предложений, хочет делиться опытом и помогать людям добиваться успехов. Ведь в свое время именно такое же общение с другими людьми помогло ему стать тем, кем он является сейчас, и до сих пор способствует развитию его компании.