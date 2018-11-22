США готовятся к выходу из ВТО

Всемирная торговая организация осмелилась пойти против Вашингтона. Ответные меры, наверняка, не заставят себя ждать.

За без малого два года пребывания Дональда Трампа в Белом доме все привыкли к стилю его руководства – если Америке не нравится что-то в работе какой-то международной организации, то она из нее просто выходит. Очередным кандидатом на выход США сейчас является ВТО. Вашингтон и до этого не жаловал главную торговую организацию планеты, считая ее ненужной, а сейчас после того, как она объявила о начале проверки законности введенных Америкой тарифов на сталь и алюминий, наверняка заявит о выходе из нее. Не удивительно, что Вашингтон уже официально заявил, что опрометчивое решение ВТО может негативно отразиться на легитимности этой организации, штаб-квартира которой находится в Женеве.

ВТО начала расследование на основании заявлений ряда стран, входящих в организацию, включая Евросоюз и Китай, которые просили проверить законность тарифов на сталь и алюминий. Их введение, напомним, в американском правительстве объяснили угрозой национальной безопасности США. В Брюсселе и Пекине считают, что тарифы способствуют не укреплению национальной безопасности США, как утверждают в Вашингтоне, и продвижению экономических интересов Америки, что нарушает правила Всемирной торговой организации.

Ждать угроз от обиженных американцев долго не пришлось. В среду на заседании комитета ВТО, который разбирает жалобы и где было объявлено о начале проверки, американская делегация заявила, что любая проверка вопросов, связанных с безопасностью Америки, «подорвет легитимность системы решения споров в ВТО и даже поставит под сомнение целесообразность существования организации в целом».

Американские представители заявили, что ВТО не обладает полномочиями рассматривать вопросы, связанные с национальной безопасностью, и поэтому должна была просто ответить на жалобу, что не может ее рассмотреть, потому что она не в ее компетенции.

ВТО долго пыталась держаться в стороне от «разборок», связанных с американскими тарифами на сталь и алюминий, потому что это, как заявил директор организации Роберту Карвалью ди Азеведу, вопрос сугубо политический. В ВТО понимают, что при любом решении все будут критиковать ее. Если Всемирная торговая организация не усмотрит в американских тарифах на сталь и алюминий каких-либо нарушений и вынесет решение в пользу США, это решение наверняка станет опасным прецедентом для ее 164 членов. Действительно, трудно устоять перед искушением воспользоваться угрозой национальной безопасности для введения протекционистских тарифов и пошлин с целью достижения экономических выгод. В таком случае, ВТО придется день и ночь проверять законность введения тарифов членами организации.

Если же ВТО примет решение против Вашингтона, то президент Дональд Трамп с удовольствием воспользуется им, как предлогом, и, как говорилось выше, выйдет из организации.

Вводя тарифы на сталь и алюминий, которые стали серьезным потрясением для мировой экономики, Вашингтон привел в качестве объяснения редко используемое в ВТО исключение по вопросам национальной безопасности. Оно разрешает членам организации прибегать к любым мерам и действиям, которые они считают необходимыми для защиты своей национальной безопасности.

Комментируя решение ВТО, Вашингтон также обрушился с нападками на «лицемерие» Канады, Китая, ЕС и Мексики, а также Индии, России и Турции, которые отреагировали введением аналогичных пошлин на американские товары и изделия. Американцы считают ответные тарифы местью, а не защитой своей национальной безопасности, как это было в случае с самими Соединенными Штатами. Ответные тарифы охватывают американские товары и изделия более чем на 25 млрд долларов.

Кстати, ряд известных специалистов по праву считают, что США не правы, потому что под действие исключения о национальной безопасности подпадают ядерные материалы, оружие и т.д., но никак не стал и алюминий. Исход работы комиссии ясен, поэтому Вашингтон так сопротивляется расследованию.

Комиссия, состоящая из трех экспертов, должна вынести решение в 2019 или 20 году. США могут мешать расследованию, отказываясь утверждать состав комиссии. Если эксперты не будут утверждены к декабрю 2019 года, то расследование не состоится.