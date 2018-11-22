Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Мир
Москва, 22.11.2018

США готовятся к выходу из ВТО

«Expert Online» 2018
  • США готовятся к выходу из ВТО
AP/TASS

Всемирная торговая организация осмелилась пойти против Вашингтона. Ответные меры, наверняка, не заставят себя ждать.

За без малого два года пребывания Дональда Трампа в Белом доме все привыкли к стилю его руководства – если Америке не нравится что-то в работе какой-то международной организации, то она из нее просто выходит. Очередным кандидатом на выход США сейчас является ВТО. Вашингтон и до этого не жаловал главную торговую организацию планеты, считая ее ненужной, а сейчас после того, как она объявила о начале проверки законности введенных Америкой тарифов на сталь и алюминий, наверняка заявит о выходе из нее. Не удивительно, что Вашингтон уже официально заявил, что опрометчивое решение ВТО может негативно отразиться на легитимности этой организации, штаб-квартира которой находится в Женеве.

ВТО начала расследование на основании заявлений ряда стран, входящих в организацию, включая Евросоюз и Китай, которые просили проверить законность тарифов на сталь и алюминий. Их введение, напомним, в американском правительстве объяснили угрозой национальной безопасности США. В Брюсселе и Пекине считают, что тарифы способствуют не укреплению национальной безопасности США, как утверждают в Вашингтоне, и продвижению экономических интересов Америки, что нарушает правила Всемирной торговой организации.

Ждать угроз от обиженных американцев долго не пришлось. В среду на заседании комитета ВТО, который разбирает жалобы и где было объявлено о начале проверки, американская делегация заявила, что любая проверка вопросов, связанных с безопасностью Америки, «подорвет легитимность системы решения споров в ВТО и даже поставит под сомнение целесообразность существования организации в целом».

Американские представители заявили, что ВТО не обладает полномочиями рассматривать вопросы, связанные с национальной безопасностью, и поэтому должна была просто ответить на жалобу, что не может ее рассмотреть, потому что она не в ее компетенции.

ВТО долго пыталась держаться в стороне от «разборок», связанных с американскими тарифами на сталь и алюминий, потому что это, как заявил директор организации Роберту Карвалью ди Азеведу, вопрос сугубо политический. В ВТО понимают, что при любом решении все будут критиковать ее. Если Всемирная торговая организация не усмотрит в американских тарифах на сталь и алюминий каких-либо нарушений и вынесет решение в пользу США, это решение наверняка станет опасным прецедентом для ее 164 членов. Действительно, трудно устоять перед искушением воспользоваться угрозой национальной безопасности для введения протекционистских тарифов и пошлин с целью достижения экономических выгод. В таком случае, ВТО придется день и ночь проверять законность введения тарифов членами организации.

Если же ВТО примет решение против Вашингтона, то президент Дональд Трамп с удовольствием воспользуется им, как предлогом, и, как говорилось выше, выйдет из организации.

Вводя тарифы на сталь и алюминий, которые стали серьезным потрясением для мировой экономики, Вашингтон привел в качестве объяснения редко используемое в ВТО исключение по вопросам национальной безопасности. Оно разрешает членам организации прибегать к любым мерам и действиям, которые они считают необходимыми для защиты своей национальной безопасности.

Комментируя решение ВТО, Вашингтон также обрушился с нападками на «лицемерие» Канады, Китая, ЕС и Мексики, а также Индии, России и Турции, которые отреагировали введением аналогичных пошлин на американские товары и изделия. Американцы считают ответные тарифы местью, а не защитой своей национальной безопасности, как это было в случае с самими Соединенными Штатами. Ответные тарифы охватывают американские товары и изделия более чем на 25 млрд долларов.

Кстати, ряд известных специалистов по праву считают, что США не правы, потому что под действие исключения о национальной безопасности подпадают ядерные материалы, оружие и т.д., но никак не стал и алюминий. Исход работы комиссии ясен, поэтому Вашингтон так сопротивляется расследованию.

Комиссия, состоящая из трех экспертов, должна вынести решение в 2019 или 20 году. США могут мешать расследованию, отказываясь утверждать состав комиссии. Если эксперты не будут утверждены к декабрю 2019 года, то расследование не состоится.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
      Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
    2. Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
      Все иностранные войска за исключением российских, по мнению американского дипломата, должны уйти из Сирии.
    3. ФРС США опрокинула курс доллара
      ФРС США опрокинула курс доллара