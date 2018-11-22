СМИ Германии рассказали о новой российской «чуме», которая докатилась до Европы

В Германии борщевик назвали новой «чумой» и стихийным бедствием для России, пишет газета Suddeutsche Zeitung.

Эти сорняки, могут вырасти до нескольких метров в высоту и быстро занимать большие площади, вытесняя все остальные растения, сообщает автор материала. При этом в местах, где растет борщевик, у других растений почти нет шансов, поэтому в Московской области недавно ввели штрафы за отказ за борьбу с опасным сорняком, сообщает издание.

При этом автор материала отмечает, что «борщевичное бедствие» в России было спровоцировано искусственно во времена Сталина, когда сорняк выращивали в качестве корма для скота.

Новшество не прижилось, так как от сорняка молоко становится горьким, но само растение быстро распространилось по России и некоторым европейским странам, и стал настоящим стихийным бедствием.

В Польше борщевик прозвали «местью Сталина», а в Германии сорняк стал ядовитым растением года, пишет автор. Он уточняет, что борщевик попал в Европу, как подарок российского императора Александра I австрийскому министру иностранных дел, князю Меттерниху, что стало настоящей «медвежьей услугой».

Напомним, борщевики — многолетние растения из семейства зонтичных, одни из наиболее опасных среди растущих в России. Род борщевиков насчитывает около 70 видов, из которых 40 встречаются на территории страны.