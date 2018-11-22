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Мир
Москва, 22.11.2018

К С-400 прибавилась иранская нефть: Турция отказалась от американской отсрочки

«Expert Online» 2018
  • Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Мевлют Чавушоглу
Zuma\TASS

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Мевлют Чавушоглу

Проблемы, число которых растет, не позволяет Турции и США улучшить двусторонние отношения, сильно испортившиеся в последние годы.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся сейчас с рабочим визитом в Вашингтоне, отверг требование администрации президента Трампа о резком снижении закупок иранской нефти в течение следующих шести месяцев.

«Я не могу диверсифицировать энергетические источники ни через шесть месяцев, ни через два года,- заявил Мевлют Чавушоглу после встречи с Госсекретарем Майком Помпео, намекая на большую зависимость Турции от иранской нефти.- Никто не поддерживает эти (антииранские) санкции. Это одностороннее решение Соединенных Штатов».

Заявление, прямо скажем, дерзкое и сделано тоном, которым союзники не говорят. Впрочем, добрые союзнические отношения между Турцией и США остались в далеком прошлом. Все попытки наладить их пока не дают никаких результатов.

Турция входит в группу из восьми стран, которые получили от Вашингтона разрешение продолжить покупать нефть у Ирана несмотря на введенные 5 ноября санкции. В Белом доме не скрывают, что это не вечная индульгенция на торговлю с Ираном, а лишь временное разрешение. США требуют от восьмерки в течение 180 дней как минимум серьезного сокращения импорта иранской нефти. 

Здесь есть любопытный момент: американцы не говорят конкретно, до какого уровня каждая из стран должна сократить закупки нефти у Тегерана. Сделано это, думается, для того, чтобы не загонять себя в угол и сохранить возможность для маневра через полгода. 

Чавушоглу, кстати, подчеркнул, что ему тоже не назвали размеры требуемого Вашингтоном сокращения импорта иранской нефти. Правда, в начале ноября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что речь идет о четверти турецкого импорта нефти ИРИ. Это означает, что к весне следующего года Турция должна сократить закупки иранской нефти с 11,5 млн тонн (2017) примерно на 3 миллиона.

Иранская нефть далеко не единственная и не самая главная проблема в отношениях между Турцией и США. Несмотря на продолжающиеся уже много месяцев усилия, Америке никак не удается убедить Анкару отказаться от принятого в прошлом году решения купить у России зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф». В Вашингтоне открыто говорят, что российские ЗРС С-400 являются сейчас главной причиной, возможно, самых плохих за всю историю отношений между Вашингтоном и Анкарой. Сначала в Белом доме думали, что решение Реджепа Тайипа Эрдогана купить российские ракеты это всего лишь попытка получить козырь в спорах с США и НАТО. Однако стойкость, с которой Анкара относится ко всем американским угрозам, заставляет думать, что турецкий президент не намерен отменять своего решения.  

«Сначала оставалась надежда, что Турция – надежный партнер по НАТО и что это (решение о покупке С-400) всего лишь агрессивная тактика ведения переговоров,- объясняет Макс Хоффман, глава отдела национальной безопасности и международной политики в Центре американского прогресса.- Однако сейчас все становится более и более реальным».

В Анкаре прекрасно понимают, к чему их может привести «упрямство». Санкции, которые наверняка примет в отношении Турции Вашингтон, не самое главное американское оружие. Куда чувствительнее для Анкары будет приостановка продажи Турции новейших американских истребителей F-35. 

Турция не только хочет купить несколько десятков F-35, но и является ключевым производителем ряда важных узлов и деталей для самолета. Однако размещение С-400 в стране, на вооружении ВВС которой находятся американские военные самолеты, позволит России, утверждают в Вашингтоне, получить ценную информацию о F-35. Интеграция С-400 в турецкие сети также позволит Москве узнать планы НАТО.

Кстати, американцы тоже могут воспользоваться покупкой турками российских ракет для того, чтобы получить данные о ЗРС С-400 «Триумф» и внести в F-35 изменения, которые помогли бы ему в противостоянии с российскими ракетами.

В то же самое время выход Турции из сети поставщиков деталей для F-35 затянет осуществление проекта, считают в Минобороны США, на два года. Анкара вложила в этот проект 1,25 млрд долларов.

Мевлют Чавушоглу заявил во вторник в Вашингтоне, что Турция хотела купить американские аналоги российских ракет – комплексы Patriot, но в Вашингтоне к их просьбе якобы отнеслись холодно. Глава турецкого МИД вновь подтвердил, что решение о покупке С-400 окончательное и не подлежит отмене, но намекнул, что в будущем Анкара может все же купить и американские ракеты.

Из других проблем в отношениях между США и Турцией можно назвать, например, то, что Анкара не выпускает на свободу ученого НАСА и сотрудников Госдепа США турецкой национальности. Президент Эрдоган также настаивает на экстрадиции своего злейшего врага и бывшего союзника, сейчас живущего в США. В Анкаре очень недовольны обвинениями в адрес турецкого банкира, нарушившего санкции.

И все же стороны хотят, причем, похоже, не только на словах, нормализовать отношения. Турецкие власти в качестве жеста доброй воли выпустили в октябре американского пастора Эндрю Брансона, который провел два года в турецкой тюрьме. 

В ноябре появился еще один предмет для торгов – убийство аравийского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле. Анкара вполне может воспользоваться им как еще одним средством давления на Америку, которая, по крайней мере, в лице президента Трампа пока делает все, чтобы не вводить против Эр-Рияда санкции и не портить отношения с королевством.

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