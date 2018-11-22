В Крыму рассказали о сигналах из Украины о «новом Майдане»

Сигналы, поступающие из Украины, говорят о том, что страна неизбежно движется к коллапсу, который может вылиться в новый майдан, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Главная проблема в Украине — это проблема власти. Все, что происходит в стране, уже не выдерживает никакой критики. Те сигналы, которые идут из Украины, говорят о том, что страна неизбежно идет к коллапсу, и мы будем этому свидетелями», - рассказал Константинов в интервью РИА Новости.

Парламентарий уверен, что коллапс выльется в «новый майдан», в ходе которого «основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое еще осталось на Украине». Константинов уверен, что подобный разворот событий заставит многих украинцев покинуть родину.

Напомним, после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом 21 ноября 2013 года площадь Киева — майдан Незалежности была занята сторонниками евроинтеграции. После этого на майдане столкнулись силовики и радикалы. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».