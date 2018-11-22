В Роспотребнадзоре посоветовали, как не стать жертвой «черной пятницы»

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) напомнили, какие права российских покупателей должны соблюдаться в ходе так называемой «чёрной пятницы».

В частности, в ведомстве рассказали, что во время проведения акций по распродаже продавец обязан своевременно предоставлять покупателю всю необходимую, а главное достоверную информацию о товаре. Также продавец обязан чётко формулировать условия и цену на продаваемый со скидкой товар, пишет «Парламентская газета».

Если приобретение какого-либо товара предусматривает в дальнейшем предоставление скидок, то покупателю должна быть выдана официально оформленная дисконтная карта.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что любой товар купленный по акции, подлежит возврату и обмену, в том же порядке, как и обычно продаваемые товары. Например, если товар надлежащего качества не подошёл покупателю, то, согласно закону «О защите прав потребителей», он имеет право обменять его в течение 14 дней.

При этом в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека пообещали держать на постоянном контроле ситуацию с возможными нарушениями в дни распродаж. С обращениями и жалобами покупатели могут обращаться в региональные Управления ведомства или заполнить форму обращения на официальном сайте Роспотребнадзора.