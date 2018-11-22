В США испытали новое ядерное оружие

В США прошли испытания новой модернизированной многофункциональной ядерной бомбы B61-12, которая обладает повышенной точностью и снабжена универсальным зарядом для применения в различных сценариях боевых действий, сообщает издание The National Interest. Уточняется, что испытание провел бомбардировщик ВВС США B-2 на базе ВВС Неллис на севере Невады летом текущего года.

Издание сообщает, что «B61-12 позволяет наносить различные типы ударов: с проникновением в землю и над поверхностью, высокой и низкой мощности, а также может использоваться для разрушения подземных бункеров». Точность удара повышена за счет нового «хвостового оперения, а также инерциальных навигационных систем повысило точность удара».

Как сообщает директор Ядерного информационного проекта Федерации американских ученых Ганс Кристенсен, B61-12 обладает функциями ядерных бомб B61-7 (мощностью 10 - 360 килотонн), B61-11 (400 килотонн, для наземных ударов) и B83-1 (используется для разрушения подземных бункеров), но с меньшим количеством радиоактивных осадков и «более эффективной системой поражения».

Издание также сообщает, что оснащение бомбардировщиков B-2 новым оружием является одним из этапов модернизации данного вида самолета до того момента, пока на вооружение не поступит перспективный дальний бомбардировщик B-21 Raider.