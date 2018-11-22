В США разрешили стрелять по мигрантам

Джон Келли – глава администрации Белого дома – подписал распоряжение, согласно которому американским военным разрешено открывать огонь по нелегальным мигрантам на южных границах с Мексикой.

Главная цель данного распоряжения – пресечение массовых беспорядков и обеспечение безопасности сотрудников таможенной службы, пишет Military Times.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter написал, что надеется, что до этого всё-таки не дойдёт.

Однако он подчеркнул, что если кто-то ещё позволит себе бросать камни в американских военных, как это было, например, в Мексике, то это будет считаться вооружённым нападение и агрессией против США.

«Это вторжение, и никто не ставит этот факт под сомнение. Поэтому мы будем давать отпор», – резюмировал глава Белого дома. При этом он не пояснил, почему именно Келли подписал соответствующее распоряжение.