Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 22.11.2018

В США разрешили стрелять по мигрантам

«Expert Online» 2018

Джон Келли – глава администрации Белого дома – подписал распоряжение, согласно которому американским военным разрешено открывать огонь по нелегальным мигрантам на южных границах с Мексикой.

Главная цель данного распоряжения – пресечение массовых беспорядков и обеспечение безопасности сотрудников таможенной службы, пишет Military Times.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter написал, что надеется, что до этого всё-таки не дойдёт.

Однако он подчеркнул, что если кто-то ещё позволит себе бросать камни в американских военных, как это было, например, в Мексике, то это будет считаться вооружённым нападение и агрессией против США.

«Это вторжение, и никто не ставит этот факт под сомнение. Поэтому мы будем давать отпор», – резюмировал глава Белого дома. При этом он не пояснил, почему именно Келли подписал соответствующее распоряжение.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
      Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
    2. Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
      Все иностранные войска за исключением российских, по мнению американского дипломата, должны уйти из Сирии.
    3. ФРС США опрокинула курс доллара
      ФРС США опрокинула курс доллара