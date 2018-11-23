Брюссель тревожит не брексит, а потеря Италии

Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза вышли на финишную прямую, однако умы еврочиновников сейчас занимает не брексит, а Италия. Обострение отношений между Еврокомиссией и правительством Италии после прихода к власти популистов – главная забота Евросоюза.

Сейчас, считает большинство экспертов, главной заботой Брюсселя является не Великобритания, а Италия, которая стояла у истоков объединенной Европы и много лет была одной из наиболее «проевропейских» стран. Однако пришедшее полгода назад к власти правительство в составе ультраправой партии «Лига» и популистского движения «Пять звезд» сначала спровоцировали кризис в отношениях с ЕК по вопросу мигрантов, а сейчас повторяет то же самое с бюджетом. Итальянские власти много наобещали во время избирательной кампании и пытаются выполнить хотя бы часть из них. Однако на пути увеличения расходной части итальянского правительственного бюджета стала Еврокомиссия, которая потребовала от Рима сократить расходную часть. Итальянское правительство идти на уступки отказалось. Брюссель тоже намерен стоять до конца. Это означает, что Италия рискует стать первой европейской страной, которую реально могут наказать за прегрешения.

Итальянская экономика, третья экономика еврозоны, по традиции развивается крайне медленно. Дефицит бюджета у Рима не так уж и велик, чтобы вызывать столь резкую реакцию Брюсселя, но на плечах Италии висит неподъемный груз – гигантский долг, который не позволяет этой стране прервать многолетнюю практику топтания на месте.

В Брюсселе после прочтения итальянского бюджета схватились за головы. Его признали нереалистичным и потребовали изменить ключевые параметры. Правительство Конте, которое фактически возглавляет вице-премьер и глава МВД Италии, а также лидер ультраправой партии «Лига» Марио Сальвини, отказываются вносить в главный финансовый документ страны серьезные изменения. Итальянские власти утверждают, что требования Еврокомиссии изменить бюджет могут разрушить страну. Луиджи Ди Майо, заместитель премьер-министра Италии и по совместительству лидер движения «Пять звезд», входящего в правящую коалицию, назвал требования ЕК попыткой заставить итальянцев принять бюджет «крови и слез».

«В это очень трудно поверить,- сказал Ди Маджио журналистам,- но они не понимают окружающую реальность».

Ди Майо также рассказал, что правительство пытается избежать чрезмерного дефицита бюджета на следующий год, который могут спровоцировать его планы по резкому росту расходной части, но менять ключевые параметры главного финансового документа на 2019 год, то есть «приносить итальянцев в жертву», по словам Ди Маджио, не собирается.

Позиция Рима ясна: по крайней мере, по основным параметрам итальянское правительство менять новый бюджет не намерено. Правящая коалиция последний раз заявляла на днях, что это невозможно. Популисты подтвердили, что намерены выполнять предвыборные обещания, для чего им необходимо повысить расходную часть бюджета и таким образом увеличить его дефицит.

Министр финансов Италии Джованни Триа на деловой конференции в Падуе призвал ЕС больше внимания уделять экономическому росту. По его словам, согласно прогнозам ЕК, экономика Италии будет все больше замедлять свое развитие. Этот прогноз совпадает с прогнозами и относительно экономик Германии и Франции, развитие которых тоже быстро замедляется.

«Проблема экономического роста – общеевропейская,- подчеркнул главный итальянский финансист.- Ее следует решать совместно, а не для каждой страны в отдельности и тем более без каких-либо конфронтаций. Такое впечатление, что Европа не осознает ситуацию и, похоже, не в состоянии проводить макроэкономическую политику стабилизации».

Напомним, Рим защищает свои финансово-экономические цели на следующий год: дефицит бюджета в 2,4% и рост экономики на уровне 1,5%. Обе эти цифры представляются в Брюсселе чересчур оптимистичными и трудновыполнимыми. Бюджет предполагает изменения в пенсиях и налогах, которые обойдутся в 37 млрд евро. Две трети из них - 22 млрд придется занимать, т.е. они увеличат дефицит бюджета.

Дефицит бюджета у Италии, с одной стороны, не так уж и велик и укладывается в трехпроцентные рамки, но ситуацию значительно осложняет огромный госдолг Рима, самый большой в Европе.

Что касается ЕС, то Еврокомиссия может предпринять следующие шаги против Италии. 21 ноября исполнительная власть Евросоюза вынесла решения по бюджетам на 2019 год членов еврозоны и потребовала у Рима подчинения.

Публикация негативного по отношению к Италии документа автоматически приведет запуску процедуры наказания, которая включает как дисциплинарные (лишение права голосования), так и финансовые (штраф в размере до 0,2% от ВВП страны). Риму предложат в течение 3-6 месяцев снизить дефицит бюджета до требуемого Евросоюзом уровня с учетом итальянских реалий в виде огромного долга.

Майские выборы в Европе усложняют дело. Еврокомиссия едва ли станет подыгрывать популистам и евроскептикам и принимать решение перед или сразу после выборов не будет.