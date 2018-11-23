Что вместо нефти

Глава МЭР пообещал, что падение цен на сырьевые товары не отразится негативным образом на экономике страны. Правительство рассмотрело экономический прогноз до 2036 года

На заседании правительства в четверг 22 ноября был рассмотрен долгосрочный прогноз до 2036 года. После него на брифинге главы Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что его министерство ожидает резкого снижения стоимости сырьевых товаров, что, впрочем, по его словам, не повлияет на экономическую стабильность в России.

«Понятно, – заявил министр, – что подготовка таких прогнозов – это попытка взглянуть на долгосрочные тренды. Невозможно точно предсказать, где мы будем находиться в 2036 году. Но посмотреть на основные тренды, к каким структурным изменениям они будут приводить, чтобы заранее, уже сейчас, реагировать на эти изменения с точки зрения социально-экономической политики, – это самое важное в этом процессе». В министерстве ожидают довольно серьёзного снижения цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе: к 2025–2030 годам цены будут находиться на уровне примерно 50 долларов за баррель и дальше сохранятся на этом уровне в реальном выражении. В условиях нефтяного падения рубль покажет «более-менее стабильную динамику» и даже «укрепление в реальном выражении на всём просматриваемом горизонте», отметил Максим Орешкин.

На этом фоне, подчеркнул он, «мы имеем два глобальных тренда: позитивный демографический тренд и постепенное замедление роста производительности труда, которые в целом будут обеспечивать довольно стабильную динамику экономики, долгосрочную, в районе чуть выше 3% ВВП», добавив, что «мы не видим возможности для дальнейшего ускорения. Это связано с долгосрочными демографическими тенденциями и тенденциями с точки зрения роста производительности труда. Темп будет чуть выше 3%, примерно в этом диапазоне».

При этом, указал Максим Орешкин, серьёзно будет меняться структура экономики. Мы увидим серьёзное увеличение доли услуг. Экспорт и импорт услуг вырастет в структуре ВВП в 1,5 раза. Мы видим, что в экспорте товаров доля сырьевых товаров снизится в 2 раза, они будут замещаться продукцией других отраслей — химической промышленности, пищевой, машиностроительной продукцией. Структурные изменения внутри экономики в этот период времени будут происходить серьёзные. Российской экономике стабилизация курса рубля, экономический рост и сниженная инфляция принесут достаточно спокойное развитие на почти 20-летний период.

Из аргументов в пользу падения стоимости нефти стоит учесть ожидания замедления темпов роста мировой экономики из-за торговых и валютных войн США и Китая, полагает ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Только на этом фоне действительно можно ждать, что спрос будет несколько заниженным, и нефть будет торговаться в среднем ценовом диапазоне последних трех лет. Так, с 2015 года минимум Brent находился на уровне 27,6 доллара, а максимум – на уровне 87 долларов. То есть среднее – в аккурат «на уровне примерно 50 долларов за баррель» — как и сформулировал Орешкин.

Но вообще говоря, сценарий с низкими ценами на нефть можно считать скорее психологическим. Мировая экономика держится на все время расширяющемся потреблении энергии, и периоды ее быстрого роста, как это было до 2008 года, способны вызывать зашкаливающие цены на энергоносители. Избыток нефти в иные периоды приводит к весьма краткосрочным падениям, хотя, справедливости ради надо сказать, для их компенсации нефтепроизводящим странам действительно приходится прибегать к ограничению предложения. В любом случае, это не столько прогноз, сколько сценарий, с очередной попыткой уйти от нефтяной экономики на основе того комплекса идей, который был наработан за предыдущие годы.