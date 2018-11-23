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Москва, 23.11.2018

Курс доллара придется обвалить

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара придется обвалить
DPA/TASS

Курс доллара в пятницу сосредоточен на исходе эпопеи с Brexit и новостях о том, как разрешится торговый спор между США и Китаем. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,29%, до 96,43 пункта.

Вместе с тем, у американской валюты усиливаются новые риски на фоне растущего дефицита долларовой ликвидности. 

На этой неделе два ведущих деловых издания Wall Street Jornal и Bloomberg написали о том, что ситуация с долларовым финансированием в этом году значительно ухудшилась. В конце года всегда наблюдается подобная картина, так как банки "подбивают" балансы для выполнения правил регулирования, однако сейчас аналитики опасаются раскручивания кризисной спирали, когда спрос на доллары может резко подскочить на фоне любой негативной новости.

Проблема также в сильном курсе доллара и высоких ставках, что делает проблематичным финансирование растущего тройного дефицита США - дефицита бюджета, дефицита торгового баланса и дефицита счета текущих операций. Недавний обвал технологических компаний США - первый звонок, который предупреждает, что американцам вскоре придется самим покупать свои акции и финансировать дефицит. 

Все больше наблюдателей склоняется к мысли, что решение у этих проблем только одно - значительное снижение курса доллара и разгон инфляции в США. И это прекрасно понимают в администрации Белого дома, усиливая давление на ФРС. На этой неделе Дональд Трамп в очередной раз потребовал снижения ставок. Теперь жесткая политика регулятора не выглядит неизбежной. В риторике представителей ФРС все чаще звучат "голубиные" нотки и усиливается голос оппортунистов внутри регулятора, выступающих за более мягкий подход. Учитывая, что большинство прогнозов и так предполагают снижение курса доллара в 2019 году, ослабление линии ФРС может добавить аргументов долларовым медведям.

Рубль в начале торгов снижался к доллару и евро на фоне сползания котировок нефти к минимумам с декабря 2017 года. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 13 копеек — до 65,75 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 75,02 рубля, сообщает ПРАЙМ. Стоимость нефти с утра снижалась на 1,1%, до 61,92 доллара за баррель по марке Brent. В пятницу нефть дешевела до 61,56 доллара — минимума с декабря прошлого года.

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