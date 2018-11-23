Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 23.11.2018

Эксперт рассказал, в чьих интересах США вводят санкции против России и Ирана

«Expert Online» 2018

Как заявил ливанский эксперт и журналист Искандер Кфури, Вашингтон вводит санкции против граждан и компаний России, Ирана и Ливана в интересах Израиля, передает РИА новости.

Эксперт объясняет, что, в первую очередь, санкции направлены против группировки «Хезболла».

«Конечно это давление на Россию. США всегда не прочь помешать РФ. Но больше всего с моей точки зрение эти действия направлены против „Хезболлы“, действительно попытка задушить организацию… Прежде всего это в интересах Израиля»,  — рассказал Кфури.

Он считает, что заявления США о передаче денег организациям «Хезболла» и «Хамас» являются ключевыми элементами схемы.

Кфури уверен, что санкции США не помогут в заявленных планах, поскольку преступники совершают свои расчеты, минуя банки, кроме того, эксперт заявил, что «новый пакет санкций неуклюж и противоречит нормам международного права».

Напомним, что ливанская военно-политическая организация «Хезболла» — важный элемент в конфликте Израиля с арабскими странами Ближнего Востока, активно участвующая в общественной и политической жизни Ливана. В США, Израиле и многих странах «Хезболла» приравнивается к террористическим организациям.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
      Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
    2. Названа причина «странного» падения курса доллара к рублю
      Названа причина «странного» падения курса доллара к рублю
    3. Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
      Все иностранные войска за исключением российских, по мнению американского дипломата, должны уйти из Сирии.