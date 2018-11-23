Эксперт рассказал, в чьих интересах США вводят санкции против России и Ирана

Как заявил ливанский эксперт и журналист Искандер Кфури, Вашингтон вводит санкции против граждан и компаний России, Ирана и Ливана в интересах Израиля, передает РИА новости.

Эксперт объясняет, что, в первую очередь, санкции направлены против группировки «Хезболла».

«Конечно это давление на Россию. США всегда не прочь помешать РФ. Но больше всего с моей точки зрение эти действия направлены против „Хезболлы“, действительно попытка задушить организацию… Прежде всего это в интересах Израиля», — рассказал Кфури.

Он считает, что заявления США о передаче денег организациям «Хезболла» и «Хамас» являются ключевыми элементами схемы.

Кфури уверен, что санкции США не помогут в заявленных планах, поскольку преступники совершают свои расчеты, минуя банки, кроме того, эксперт заявил, что «новый пакет санкций неуклюж и противоречит нормам международного права».

Напомним, что ливанская военно-политическая организация «Хезболла» — важный элемент в конфликте Израиля с арабскими странами Ближнего Востока, активно участвующая в общественной и политической жизни Ливана. В США, Израиле и многих странах «Хезболла» приравнивается к террористическим организациям.