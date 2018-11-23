Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 23.11.2018

«Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу»: в МИД РФ предупредили США

«Expert Online» 2018

Владимир Ермаков – директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского внешнеполитического ведомства – заявил, что Москва рассчитывает на то, что Вашингтон не будет предпринимать необдуманных шагов по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, Россия надеется, что США всё-таки с холодной головой подойдут к анализу реальной ситуации, которая сейчас складывается в мире, передаёт РИА Новости.

«Если же этого не произойдёт, то у нас есть чем им ответить. Скажу так: тому, кто не хочет слушать подробные объяснения Сергея Лаврова, придётся прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять наш глава Минобороны Сергей Шойгу», – сказал Ермаков.

При этом он подчеркнул, что абсурдные действия Вашингтона по возможному выходу из ДРСМД приближают мир к глобальной катастрофе.

«Поэтому необходимо сделать всё возможное, чтобы необдуманных шагов такие авторитетные государства, как США, никогда не делали», – резюмировал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
      Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
    2. Названа причина «странного» падения курса доллара к рублю
      Названа причина «странного» падения курса доллара к рублю
    3. Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
      Все иностранные войска за исключением российских, по мнению американского дипломата, должны уйти из Сирии.