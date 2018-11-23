«Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу»: в МИД РФ предупредили США

Владимир Ермаков – директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского внешнеполитического ведомства – заявил, что Москва рассчитывает на то, что Вашингтон не будет предпринимать необдуманных шагов по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, Россия надеется, что США всё-таки с холодной головой подойдут к анализу реальной ситуации, которая сейчас складывается в мире, передаёт РИА Новости.

«Если же этого не произойдёт, то у нас есть чем им ответить. Скажу так: тому, кто не хочет слушать подробные объяснения Сергея Лаврова, придётся прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять наш глава Минобороны Сергей Шойгу», – сказал Ермаков.

При этом он подчеркнул, что абсурдные действия Вашингтона по возможному выходу из ДРСМД приближают мир к глобальной катастрофе.

«Поэтому необходимо сделать всё возможное, чтобы необдуманных шагов такие авторитетные государства, как США, никогда не делали», – резюмировал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.



