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Москва, 23.11.2018

«Людям нужны конкретные результаты»: Путин назвал цели работы над майским указом

«Expert Online» 2018

Глава российского государтства Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета, которое проходит в Ялте, озвучил основные цели работы над реализацией майского указа. 

По словам президента РФ, людям, прежде всего, нужны конкретные результаты, передаёт РИА Новости.

При этом российский лидер отметил, что дело не в указе и не в нацпроектах, в которые «упакована» совместная работа по достижению необходимых для страны показателей.

«Дело в результатах этой работы в будущем. Нам нужны конкретные результаты, скажу больше: людям нужны конкретные результаты», – резюмировал Путин, подчеркнув, что сейчас необходимо добиться прорыва в развитии таких отраслей, как образование, медицина, инфраструктура и многих других, которые бы позволили изменить ситуацию в стране к лучшему.

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