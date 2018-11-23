«Людям нужны конкретные результаты»: Путин назвал цели работы над майским указом

Глава российского государтства Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета, которое проходит в Ялте, озвучил основные цели работы над реализацией майского указа.

По словам президента РФ, людям, прежде всего, нужны конкретные результаты, передаёт РИА Новости.

При этом российский лидер отметил, что дело не в указе и не в нацпроектах, в которые «упакована» совместная работа по достижению необходимых для страны показателей.

«Дело в результатах этой работы в будущем. Нам нужны конкретные результаты, скажу больше: людям нужны конкретные результаты», – резюмировал Путин, подчеркнув, что сейчас необходимо добиться прорыва в развитии таких отраслей, как образование, медицина, инфраструктура и многих других, которые бы позволили изменить ситуацию в стране к лучшему.