Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 23.11.2018

Медведев рассказал о пользе «цифры» в пассажирских перевозках

«Expert Online» 2018

Дмитрий Медведев – глава Кабмина РФ – в ходе совещания по цифровой трансформации транспортного комплекса – рассказал о пользе цифровых решений в области пассажирских перевозок.

По его словам, в ближайшее время при помощи специальных сервисов планируется перевести в «цифру» все пассажирские перевозки, передаёт РИА Новости.

Он также подчеркнул, что уже сейчас рассматривается предложение по внедрению единого билета и расширению программ лояльности для пассажиров.

При этом он отметил, что цифровые решения необходимо предусмотреть также для людей с ограничениями по здоровью. Кроме того, премьер-министр напомнил, что совсем недавно он встречался с представителями общественных организаций инвалидов.

«В настоящее время существует много способов помочь людям, имеющим ограничения по здоровью, и они сами на нашей встрече говорили, что для них все современные средства коммуникации, прежде всего, цифровые технологии - исключительно полезны. Поэтому это должно быть прописано во всех программах правительства», – резюмировал Медведев.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
      Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
    2. Названа причина «странного» падения курса доллара к рублю
      Названа причина «странного» падения курса доллара к рублю
    3. Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
      Все иностранные войска за исключением российских, по мнению американского дипломата, должны уйти из Сирии.