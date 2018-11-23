Медведев рассказал о пользе «цифры» в пассажирских перевозках

Дмитрий Медведев – глава Кабмина РФ – в ходе совещания по цифровой трансформации транспортного комплекса – рассказал о пользе цифровых решений в области пассажирских перевозок.

По его словам, в ближайшее время при помощи специальных сервисов планируется перевести в «цифру» все пассажирские перевозки, передаёт РИА Новости.

Он также подчеркнул, что уже сейчас рассматривается предложение по внедрению единого билета и расширению программ лояльности для пассажиров.

При этом он отметил, что цифровые решения необходимо предусмотреть также для людей с ограничениями по здоровью. Кроме того, премьер-министр напомнил, что совсем недавно он встречался с представителями общественных организаций инвалидов.

«В настоящее время существует много способов помочь людям, имеющим ограничения по здоровью, и они сами на нашей встрече говорили, что для них все современные средства коммуникации, прежде всего, цифровые технологии - исключительно полезны. Поэтому это должно быть прописано во всех программах правительства», – резюмировал Медведев.