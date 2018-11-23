Мировые цены на нефть ощутимо снижаются

Как свидетельствуют данные торгов, мировые цены на нефть утром 23 ноября ощутимо снижаются. Отмечается, что инвесторы по-прежнему обеспокоены риском переизбытка сырья на рынке из-за роста добычи и запасов в нефтедобывающих странах.

Так, по состоянию на 7.46 по московскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 1,04%, достигнув показателя $61,95 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI потеряла на 2,49% — до $53,27 за баррель.

По мнению главного сырьевого стратега Saxo Bank Оле Ханесена, резкое падение цен на нефть - очередной пример возвращения экстремальной волатильности.

«Когда пыль осядет, мы полагаем, что рынок придет к заключению о чрезмерности распродажи, как это было с выводом о росте, когда нефть превысила $80 за баррель в начале октября», - цитирует эксперта «Интерфакс».

Участники рынка рассчитывают, что встреча ОПЕК, назначенная на 6 декабря, может стать началом восстановления рынка.