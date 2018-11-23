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Москва, 23.11.2018

Прогноз погоды на декабрь: Гидрометцентр предупреждает о сильных снегопадах в Москве

«Expert Online» 2018

Специалисты Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Москве на декабрь 2018 года.

Согласно их данным, в первый зимний месяц 2018 года в столичном регионе в основном будет пасмурно, обильные снегопады пройдут под аккомпанемент сильного ветра, порывы которого в некоторые дни будут достигать до 20 метров в секунду.

Всё это будет происходить на фоне похолодания до 12-15 градусов мороза, которое ожидается в первых числах декабря. Поэтому комфортной назвать погоду в начале месяца точно нельзя.  

Однако уже после 7-го декабря, очередной антициклон принесёт в регион теплый воздух, что позволит москвичам и гостям города немного отдохнуть от ветреной, морозной погоды.

По прогнозу синоптиков в период до 14 декабря 2018 года средний показатель температуры воздуха в Москве составит минус 2-4, по области минус 3-7.

В очередной раз настоящая русская зима напомнит о себе во второй половине декабря. По данным метеорологов, начиная с 15-16 декабря температура в Москве и области опустится до минус 12-14 – в ночные часы, и до минус 8-10 – в дневные.  

Ближе к Новому году вновь может потеплеть – примерно с 26-27 декабря 2018 года снегопады прекратятся, ветер стихнет, а столбики термометров могут подняться до нуля градусов.

При этом синоптики предупреждают, что пока это лишь предварительный прогноз погоды на конец декабря. Более точно сказать, что ожидает жителей Москвы в новогоднюю ночь можно будет не ранее чем через 14 дней.

 

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