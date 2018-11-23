Путин обогнал Трампа в рейтинге доверия к президентам

Председатель КНР Си Цзиньпин занял первое место в рейтинге доверия к мировым лидерам, составленным итальянским институтом Милтона Фридмана.

Второе место занял российский президент Владимир Путин, сообщает РЕН ТВ.

В документе отмечается, что, несмотря на особое доверие к российскому главе у правых суверенистов, во всем остальном мире рейтинг Путина также высок. Замыкает тройку лидеров глава США Дональд Трамп, отличающийся, по мнению авторов исследования, протекционизмом. В первой пятерке рейтинга также канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным опроса «Левада-центра» россияне стали меньше доверять президенту Владимиру Путину, считая его ответственным за проблемы страны.