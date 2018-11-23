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Москва, 23.11.2018

Решение на 300 миллиардов

Степан Иванов «Expert Online» 2018
  • Решение на 300 миллиардов
RBC/TASS Автор: Владислав Шатило

В преддверии крупной трансформации «Россетей» новый глава компании Павел Левинский усиливает свою команду. Так, на должность главного инженера крупнейшей инфраструктурной компании страны назначен Андрей Майоров, который займется «технологической перезагрузкой» — так говорится в официальном сообщении «Россетей».

Должность главного инженера для «Россетей» на текущей момент является ключевой, так как компания начинает переходить на новый технологический уклад, а сами сети будут цифровизированы. «Все наши дочерние организации на местах готовят модели цифровизации в соответствии с задачами региона», — говорил Павел Левинский на ПМЭФ-2018.   

Сейчас пилотные проекты цифровых сетей отрабатываются в Калининградской и Новгородской области (см. «Мы смотрим на сеть как на кровеносную систему»,  «Эксперт» №27 от 2017 года).  В настоящее время разрабатываются стандарты технических решений для последующего использования зарекомендовавших себя подходов. Наработки пилотов будут тиражироваться по всей стране, и в целом программа будет стоить внушительные 1,5 трлн рублей. Однако цифровизация — это не дань моде, а залог кратного повышения стабильности и надежности работы сети, а кроме того, очевидные экономические плюсы.

«Мы руководствуемся формулой “30-30-30” — на треть планируем уменьшать потери, на треть — операционные затраты на содержание энергетической инфраструктуры и на треть снизить капитальные затраты с сохранением объемов ввода трансформаторной мощности, линий, — сообщил Павел Ливинский. — Это вполне исполнимо, основные эффекты позволят окупить инвестиции, а также оказать сдерживающее влияние на рост тарифа».

Действительно, в рамках масштаба деятельности «Россетей» цифровизация может дать колоссальный результат. Если говорить о капитальных вложениях, то за последнюю пятилетку «Россети» направляли на них порядка 210 млрд рублей в год. Таким образом, экономия 30% — это 70 млрд рублей в год.  Операционные затраты «Россетей» – 780 млрд рублей (сюда включены и  потери). Соответственно, сокращение их на 30% даст еще 235 млрд рублей экономии в год.  В итоге цифровизация способна принести 300 млрд рублей экономии в год, а это значит, что такая модернизация окупится за пять лет. В масштабах всей страны это может оказать существенное влияние как на качество электроснабжения, так и на цену электроэнергии. В терминах макроэкономики, это даст экономию до 0,3 п.п. к ВВП ежегодно.

Для реализации важной и сложной миссии трансформации «Российских сетей» в современную высокотехнологичную компания нужен серьезный профессионал и, похоже, «Россети» его нашли. До своего назначения на должность главного инженера «Россетей» Андрей Майоров работал в МОЭСК и ОЭК. «Андрей Майоров пришел на работу в МОЭСК после масштабной аварии, произошедшей в мае 2005 года на подстанции "Чагино". ЧС выявила критическое состояние электросетевого комплекса столичной энергосистемы, и господин Майоров участвовал в разработке и реализации большого и очень сложного плана развития и модернизации сетевого комплекса Москвы и Подмосковья. Сегодня результаты его работы очевидны», — вспоминает Николай Шульгинов, генеральный директор ПАО «РусГидро».

Позднее Майоров перешел на руководящий пост в компанию, управляющую электросетевыми активами города Москвы — «Объединенную энергетическую компанию» («ОЭК»), пионера цифровизации сетей в России.  Реализованный за последние семь лет план модернизации ОЭК позволил снизить количество аварийных отключений в сетях более чем в два раза, время их ликвидации — почти в три раза, а также сократить потери электрической энергии с 6,8% в 2011 году до уровня технических – 3,9%  в 2018 году.

«"Россети" взяли курс на цифровизацию энергетики, и новый главный инженер  сделает техническую политику и программу инновационного развития прорывной. Эта программа позволит повысить эффективность, надежность и безопасность технологического комплекса группы компаний "Россети"», — считает Николай Рогалев, ректор Национального исследовательского университета «МЭИ».

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