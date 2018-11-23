Рост автоперевозок поддержит продажи коммерческих авто

Объемы российского рынка коммерческих автомобильных перевозок по итогам текущего года могут вырасти на 10 – 15%. Это станет дополнительным стимулом продаж коммерческих автомобилей в России.

По оценкам аналитической компании BusinesStat, по итогам прошлого года стоимостной объем российского рынка коммерческих автомобильных перевозок увеличился на 14,6% и составил 733,2 млрд руб. По итогам же текущего года этот рынок может увеличиться еще на 10-15% и превысить отметку в 800 млрд. руб., говорят опрошенные «Экспертом» участники рынка. «Автомобильный транспорт всегда будет пользоваться спросом, а рынок будет продолжать развиваться. Для этого есть много предпосылок: внедряются новые решения в системы мониторинга, создаются новые маршруты, автоматизируются различные процессы, растет число стран-экспортеров. В частности, на количество международных перевозок и их географию, безусловно, оказали влияние иностранные инвестиции, а также появление новых заводов производителей», -- говорит Артем Викторович, руководитель московского отдела международного экспедирования компании «Даксер».

Сегодня доля автоперевозок в общем объеме коммерческих перевозок всеми видами транспорта составляет 65%. И в ближайшее время транспортировка автомобилями будет пользоваться возрастающим спросом в связи с развитием растущими потребностями в подобного рода услуг в ряде отраслей. Это, например, сфера интернет-торговли: представители e-сommerce заявляют, что объемы доставки товаров из интернет-магазинов растут на 20-30% в год, и основная часть таких покупок перевозится с участием грузового автотранспорта. Между тем, давление на рынок автоперевозок в России сейчас оказывают ряд факторов, в том числе связанные с ростом цен на топливо, увеличением стоимости платных дорог. «В секторе международных перевозок текущий год является непростым, -- признаёт Александр Левкович, финансовый директор транспортной компании Intertransavto (ITA). – Например, продолжаются проблемы, связанные с оттоком квалифицированных водителей в Польшу и Литву и необходимостью повышать им заработную плату для удержания в компании. Также стоит отметить рост дорожных сборов (расширение сети платных дорог в РФ и Республики Беларусь, повышение дорожных сборов в Бельгии с 1.01.2018, планируемое повышение тарифов дорожных сборов в Германии с 2019 г.) и стремительный рост стоимости топлива в РФ. Это в итоге привело к резкому сокращению эффективности деятельности в секторе международных перевозок и переориентации части транспортных компаний на внутрироссийские линии и перевозки из Китая в РФ».

«Существенное влияние на количество участников рынка автоперевозок продолжает оказывать контроль государства над легализацией рынка, -- соглашается Дмитрий Пикалов, директор по транспортной логистике Itella в России. -- В краткосрочной перспективе это приводит к увеличению средней стоимости предложения на рынке транспортных услуг, но в долгосрочной перспективе рынок сформирует честную стоимость. Стоимость топлива, повышение ставки тарифа системы «Платон» -- все это оказывает только краткосрочное влияние на рынок автоперевозок. Но со временем и покупатели товаров, и потребители транспортных услуг, и сами перевозчики находят решение, которое устраивает все стороны, то есть рынок регулирует подобные изменения путем формирования уровня спроса на данные услуги».

Тем не менее развитие автомобильных грузоперевозок в ближайшее время позитивно скажется на продажах коммерческих автомобилей в России. По данным «Автостата», продажи новых грузовых автомобилей в России за январь – октябрь текущего года увеличились на 6% до 64,6 тыс. единиц. И реализация коммерческих авто предположительно будут расти и дальше. Согласно оценкам, сегодня на дорогах России работает почти 6,5 млн грузовых автомобилей, которые за прошлый год перевезли около 5,5 млрд тонн разных грузов. При этом, по данным агентства «Автостат», средний возраст парка крупнотоннажных и среднетоннажных грузовых автомобилей — 20 лет, а 65% автомобилей эксплуатируются свыше 15 лет. В этой связи многие компании, занимающиеся автомобильными перевозками, думают об обновлении своего автопарка. «В наши планы входит работа по планомерному укрупнению автопарка, что связано с увеличением грузопотока у нашей компании, -- говорит Дмитрий Иевлев, генеральный директор автопарка транспортной компании «ПЭК». -- Определенную роль в наших планах закупать новые автомобили играет и развитие новых сервисов. Например, для успешной работы логистического сервиса для интернет-магазинов «ПЭК: Easy Way» нам необходимо увеличение количества малотоннажных автомобилей».

«Если говорить о прогнозах на конец года, то падение стоимости европейской валюты в октябре позволяет с оптимизмом смотреть на обновление собственного парка нашей компании этой зимой, -- продолжает Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic. – Речь идет в том числе, о приобретении новых коммерческих автомобилей, работающих на природном газе. Тем более что количество рейсов наших постоянных клиентов только растет».