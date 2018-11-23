США хотят присвоить 1800 км российской территории

Благодаря таянью полярных льдов из-за роста среднемировой температуры создаются новые возможности для разработки колоссальных запасов углеводородов, которые хранятся на континентальном шельфе Арктики, пишет автор портала «Репортер» Сергей Маржецкий. Также благодаря всемирному потеплению Северный морской путь может стать реальной альтернативой Суэцкому каналу.

К приполярным странам помимо России относятся Канада, США, Дания, Швеция, Норвегия, Исландия и Финляндия, однако, самая протяженная прибрежная линия в Артике принадлежит РФ. Также нашей стране принадлежит самый большой в мире ледокольный флот, который насчитывает 40 судов.

Правовой статус региона определяется Конвенцией ООН по морскому праву, согласно которой России принадлежит подводный хребет Ломоносова площадью 1800 квадратных километров, пишет портал.

Однако США не согласны, что богатая углеводородами территория считается российской, в этой связи Вашингтон не стесняясь, говорит, что «с удовольствием забрал бы Арктику себе силой» вместе с хребтом Ломоносова.

Так в видеозапись недавних учений США Trident Juncture 2018 года в Норвегии анонсирована фразой: «Морская пехота США примет бой с Россией в Арктике».

Однако в США существуют колоссальные проблемы с ледоколами, которых у них всего два, и умением приспосабливаться к арктическим холодам.

Учитывая данные факторы, американцы решают проблему Арктики руками своих «партнеров».

«С этой целью американцы натравили на нашу страну своих вассалов из Канады и Европы», - пишет автор.

В этой ситуации Россия может начать эксплуатировать хребет Ломоносова.

При этом другие страны тоже не намерены сидеть сложа руки, «Дания пытается доказать, что хребет Ломоносова - это продолжение принадлежащей ей Гренландии. Канада заявляет, что готова воевать с Россией, если она посягнет на «канадскую» часть Арктики.