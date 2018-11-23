Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 23.11.2018

Стали известны подробности об учении спецслужб на территории Кремля

«Expert Online» 2018

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков учения в Кремле, о которых накануне сообщили пользователи соцсетей, «вполне нормальная практика».

«Я могу подтвердить, что проходили учения, ничего в этом нет экстраординарного. Вы знаете, что Кремль - это действующая резиденция главы государства и, хотя большая часть резиденции открыта для публики - это, естественно, режимный объект», - цитирует Пескова «Интерфакс».

Напомним, накануне в соцсетях появились фотографии с поднимающимися с территории Кремля военными вертолетами, под одним из них на платформе находятся люди в камуфляже.

Представитель Кремля также сообщил, что за подробностями необходимо обращаться в ФСО, поскольку лично он не обладает подобной информацией.

«Нужно в ФСО спрашивать. Я, действительно, могу подтвердить, что проходили учения», - сказал Песков.

Ранее в Федеральной службе охраны (ФСО) сообщили, что на территории Кремля проходили учения. В свою очередь информированные источники сказали "Интерфаксу", что появившиеся в соцсетях кадры запечатлели тренировочный полет в рамках подготовки к регулярным учениям спецслужб в центре столицы.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
      Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
    2. Названа причина «странного» падения курса доллара к рублю
      Названа причина «странного» падения курса доллара к рублю
    3. Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
      Все иностранные войска за исключением российских, по мнению американского дипломата, должны уйти из Сирии.