Стали известны подробности об учении спецслужб на территории Кремля

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков учения в Кремле, о которых накануне сообщили пользователи соцсетей, «вполне нормальная практика».

«Я могу подтвердить, что проходили учения, ничего в этом нет экстраординарного. Вы знаете, что Кремль - это действующая резиденция главы государства и, хотя большая часть резиденции открыта для публики - это, естественно, режимный объект», - цитирует Пескова «Интерфакс».

Напомним, накануне в соцсетях появились фотографии с поднимающимися с территории Кремля военными вертолетами, под одним из них на платформе находятся люди в камуфляже.

Представитель Кремля также сообщил, что за подробностями необходимо обращаться в ФСО, поскольку лично он не обладает подобной информацией.

«Нужно в ФСО спрашивать. Я, действительно, могу подтвердить, что проходили учения», - сказал Песков.

Ранее в Федеральной службе охраны (ФСО) сообщили, что на территории Кремля проходили учения. В свою очередь информированные источники сказали "Интерфаксу", что появившиеся в соцсетях кадры запечатлели тренировочный полет в рамках подготовки к регулярным учениям спецслужб в центре столицы.