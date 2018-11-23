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Москва, 23.11.2018

Тимошенко заявила о массовом и паническом побеге украинцев из страны

«Expert Online» 2018

Юлия Тимошенко – бывший глава Кабмина «незалежной», а ныне лидер партии «Батьковщина» – заявила о массовом и паническом своих бегстве соотечественников из Украины.

Она напомнила, что только по официальным данным властей, в настоящее время более 3 млн человек постоянно работают за предела страны. Кроме, того, как подчеркнула Тимошенко, ещё около 9 млн украинцев выезжают заграницу на сезонные работы, передаёт РИА Новости.

При этом Тимошенко убеждена, что это вовсе не трудовой туризм, как об этом говорят власти, а массовый и панический побег со своей земли.

«К сожалению, украинцы вынуждены уезжают в другие страны зарабатывать, так как жизнь на Украине превратилась в выживание», – резюмировала лидер «Батьковщины».

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