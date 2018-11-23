Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 23.11.2018

Учёные раскрыли секрет сексуального успеха мужчин

«Expert Online» 2018

Учёные одного из австралийских университетов выяснили, какие черты характера, а также внешние данные мужчин повышают их сексуальность и делают неотразимыми в глазах слабой половины человечества.

Чтобы это установить учёные проанализировали данные опросов почти 3 тыс. мужчин и около 1,5 тыс. женщин, пишет журнал Personality and Individual Differences.

Результаты исследования показали, что если мужчина приятный в общении, лёгкий на подъём, добросовестный, с хорошим чувством юмора и эмоционально стабильным настроением, то успех у женщин ему обеспечен. При этом на то, «красив ли мужчина», опрошенные женщины обращают внимание в последнюю очередь.

А вот мужчин в сексуальном плане прежде всего привлекают внешне привлекательные, дружелюбные, разговорчивые женщины с энергичным поведением.  

Как считают учёные, результаты их исследований говорят о том, что определённые комбинации качеств дают сильной половине человечества конкурентные преимущества при поиске партнёрш. Женщине же при всех её положительных качествах без привлекательной внешности завоевать мужчину гораздо сложнее.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
      Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
    2. Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
      Все иностранные войска за исключением российских, по мнению американского дипломата, должны уйти из Сирии.
    3. Названа причина «странного» падения курса доллара к рублю
      Названа причина «странного» падения курса доллара к рублю