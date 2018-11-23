Учёные раскрыли секрет сексуального успеха мужчин

Учёные одного из австралийских университетов выяснили, какие черты характера, а также внешние данные мужчин повышают их сексуальность и делают неотразимыми в глазах слабой половины человечества.

Чтобы это установить учёные проанализировали данные опросов почти 3 тыс. мужчин и около 1,5 тыс. женщин, пишет журнал Personality and Individual Differences.

Результаты исследования показали, что если мужчина приятный в общении, лёгкий на подъём, добросовестный, с хорошим чувством юмора и эмоционально стабильным настроением, то успех у женщин ему обеспечен. При этом на то, «красив ли мужчина», опрошенные женщины обращают внимание в последнюю очередь.

А вот мужчин в сексуальном плане прежде всего привлекают внешне привлекательные, дружелюбные, разговорчивые женщины с энергичным поведением.

Как считают учёные, результаты их исследований говорят о том, что определённые комбинации качеств дают сильной половине человечества конкурентные преимущества при поиске партнёрш. Женщине же при всех её положительных качествах без привлекательной внешности завоевать мужчину гораздо сложнее.