Европейский газовый коридор выполняется не только с опережением графика. Он скорее всего окажется дешевле первоначальной сметы.

Южный газотранспортный коридор (ЮГТК) или, как его еще называют – «Набукко», состоит из трех крупных газопроводов: Южнокавказского, соединяющего Баку, Тбилиси и Эрзурум; турецкого Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР). Он должен ослабить зависимость Европы от российского газа. Протяженность ЮГТК порядка 3,5 тыс. километров, стоимость 45 млрд долларов.

Конечно, это не случайное совпадение, что о «Набукко» заговорили одновременно с окончанием прокладки морской части «Турецкого потока». Согласно интервью вице-президента ВР Джозефа Мерфи, отвечающего за Южный газовый коридор, которое он дал S&P Global Platts, строительство идет по графику. По словам Мерфи, ЮГТК не только будет сдан вовремя, т.е. к 2020 году, но и еще окажется дешевле первоначальных расчетов, что с такими крупными проектами бывает крайне редко. Причем, дешевле на очень приличную сумму – 5 млрд долларов.

«Такого рода мегапроекты часто сдаются позднее заранее установленных сроков,- сообщил Джозеф Мерфи.- Но наш проект выполняется строго по графику. Это означает, что традиционного превышения сметной стоимости, которое чаще всего объясняется как раз срывом сроков, не будет».

Пропускная способность Южнокавказского газопровода недавно выросла до 23 млрд кубометров в год, максимальная пропускная способность TANAP составляет 31 млрд м³, а TAP – 10.

TANAP был сдан в июле 2018 года, а первая фаза TAP, по графику, должна быть закончена в течение двух лет. В Европе надеются уже в начале следующего десятилетия увеличить долю нероссийского газа – азербайджанского из месторождения «Шах-Дениз 2»- и, таким образом, понизить долю российского на газовом рынке континента. Впрочем, в цифровом исчислении изменения будут не такими и большими, по крайней мере, в первые годы: на начальном этапе годовая пропускная способность TANAP составит 16 млрд м³, из которых 6 млрд кубометров будет оставлять себе Турция. Европа будет получать 10 млрд м³, что составит всего лишь 2% от общей потребности в газе континента. Согласно прогнозу ученых из Оксфордского института изысканий в энергетике она составит в 2020 году 564 млрд м³. Впрочем, когда все три газопровода начнут работать на полную мощность, доля «южного» газа в энергопотреблении Старого Света вырастет.

С этим мнением полностью согласен и Джозеф Мерфи.

«Десять миллиардов кубов в год не сделают погоды, если исходить только из количественных показателей,- говорит он.- Однако он может изменить ситуацию на газовом рынке континента в перспективе. К тому же, его можно будет расширить».

Самым трудным участком «Набукко», по словам Мерфи, оказался итальянский, т.е. ТАР. Турецкий отрезок был сдан по графику, а вот с итальянским могут возникнуть проблемы. Главным образом, по юридическим причинам и общей неуверенности в новом правительстве Италии, которое пришло к власти в мае этого года.

Тогда в правительстве Джузеппе Конте говорили, что Трансадриатический газопровод вообще не имеет смысла и не нужен. Правда, за прошедшие месяцы тон властей изменился, но сопротивление населения юга Италии строительству газопровода по-прежнему остается сильным. Несмотря на проблемы в ВР надеются, что первый газ поступит в Италию в 2020 году.

Закономерно возникает вопрос о конкуренции между Южным газотранспортным коридором и «Турецким потоком», по которому газ пойдет в Турцию, а затем в Восточную Европу и, не исключено, в Венгрию. Этот газопровод состоит из двух ниток и имеет пропускную способность 15,75 млрд м³ в год. По одной газ будет идти в Турцию, а по второй – в восточноевропейские страны.

На данном этапе «Набукко» имеет больше политическое, чем экономическое значение. В Брюсселе считают, что европейцы будут чувствовать себя более уверенно, просто зная о существовании инфраструктуры и о том, что в не очень далеком будущем они смогут получать каспийский газ.