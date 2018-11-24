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Москва, 26.11.2018

Итоговая встреча клуба предпринимателей “Трансформатор”. “Арт Рок”: Let's rock this business!

«Expert Online» 2018
  • Итоговая встреча клуба предпринимателей “Трансформатор”. “Арт Рок”: Let's rock this business!
предоставлено пресс-службой

24 ноября 2018 года состоится девятая итоговая встреча клуба предпринимателей “Трансформатор”. Дресс-код мероприятия - кожа, косухи, необычная обувь, смелые прически, smokie eyes. На afterparty выступит культовая поп-группа “Иванушки-international”.

Место проведения: Loft Hall,

Москва, ул. Ленинская Слобода, 26с11

Время открытия торжественной части 20:30

Традиционная встреча резидентов клуба “Трансформатор” станет площадкой для продуктивного нетворкинга и неформального общения в кругу успешных бизнесменов. Первая часть - это выступления от практиков и обучающие программы. Вечерняя часть включает неформальное общение, творческие выступления и качественную музыку. Бизнес-форум в формате “Art Rock” - это новый формат встреч, который дает возможность заводить полезные знакомства, находить инсайты, заключать сделки и находить партнеров. Возможно, именно в этот день вы встретите “Черного лебедя”. Человека, который изменит вашу жизнь.

Спикер встречи - президент компании SuperJob Алексей Захаров.

В клубе “Трансформатор” состоят опытные бизнесмены из 12 стран и 56 городов. Все кандидаты в резиденты клуба соответствуют неизменным критериям - трехлетний опыт ведения бизнеса и минимум 1 миллион рублей - чистый ежемесячный доход. Внутри клуба действует “Комитет по этике”, благодаря которому резиденты фиксируют все сделки, инвестиции, партнерства и могут разрешать спорные ситуации.

Менторы клуба: сооснователь Hoff Россия, Председатель наблюдательного совета и бенефициар Совкомбанка Михаил Кучмент, серийный предприниматель, основатель интернет-дискаунтера KupiVIP Оскар Хартман, Генеральный директор Русской Фитнес Группы, сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников, сооснователь международных соревнований по триатлону IRONSTAR и фестиваля бега ROSA RUN Владимир Волошин, совладелец ресторанного холдинга RestArt, ресторатор Алексей Васильчук, Главный редактор Forbes Russia Николай Усков и многие другие

Подробнее о встрече: https://events.transformator.club/2411

Аккредитация обязательна до 15:00 23 ноября!

Макарова Екатерина, 89162927807, makarova@transformator.club

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