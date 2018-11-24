Как выбрать кухонный гарнитур

При выборе кухонного гарнитура первым делом нужно рассчитать бюджет и сформулировать общие требования к нему. Затем следует выбрать планировку и материалы.

При выборе кухонного гарнитура Алматы для помещений квадратной формы подходит L-образная планировка. Она позволяет функционально разделить пространство на кухне, обеспечив возможность свободно перемещаться и одновременно размещаться двум кулинарам.

Для просторных прямоугольных или квадратных помещений, где требуется разместить множество электроприборов и систем хранения, оптимальным вариантом является П-образная планировка. Чтобы ее использование было удобным, параллельные линии гарнитура должны иметь длину не меньше полутора и не больше двух метров, а длина соединительной зоны между ними должна превышать два с половиной метра.

Линейная планировка – наилучший вариант для узких кухонь общей площадью от шести до двенадцати квадратных метров и шириной меньше двух метров. Чтобы обеспечить максимальную полезность использования места на кухне, можно поместить под столешницу встроенную технику, для хранения продуктов использовать верхние шкафчики, а посуды – выдвижные системы.

Двухрядная кухня обеспечивает возможность оптимальным образом использовать пространство в вытянутом помещении. Она предназначена для помещений площадью как минимум девять квадратных метров и шириной как минимум два с половиной квадратных метра. Единственный недостаток двухрядной кухни заключается в отсутствии четко очерченной обеденной зоны.

Островные и полуостровные планировки рассчитаны на помещения, общая площадь которых составляет как минимум двадцать квадратных метров. В первых в центре располагается стол с плитой либо мойкой, во вторых в середине находится барная стойка.

Что касается выбора материала, то для фасада и корпуса кухни наиболее доступными и распространенными материалами в настоящее время являются МДФ и ДСП. Оба материала обеспечивают возможность изготовления качественной мебели, полностью отвечающей экологическим требованиям.

Самый практичный материал для столешницы – искусственный камень. Он гораздо легче и дешевле природного камня, но не менее долговечен. Толщина столешницы для рабочих поверхностей должна составлять как минимум шесть сантиметров, для обеденных столов вполне хватит четырех сантиметров. Максимально допустимая нагрузка на столешницу составляет двадцать три килограмма.