Как выбрать пиротехнику на праздник

При проведении различных торжественных мероприятий и организации праздников очень часто используются различные виды пиротехники. Перед Новым годом объем продаж этих изделий возрастает в несколько раз.
На рынках и в магазинах представлено множество разнообразных хлопушек, петард и т. п. Однако далеко не вся такая продукция обладает должным качеством, а потому врачам-травматологам зачастую приходится оказывать помощь пострадавшим от использования некачественной пиротехники людям.
Чтобы после окончания торжественного мероприятия остались исключительно приятные впечатления, нужно внимательно выбирать пиротехнические изделия в магазине пиротехники в Иркутске, соблюдая при этом следующие правила:
- При покупке пиротехники следует первым делом проверить срок ее годности.
- Недопустимо приобретение пиротехники в сомнительных магазинах. Даже при наличии лицензии нет никаких гарантий, что изделия перевозились и хранились в соответствии с требованиями безопасности. В лучшем случае некачественная петарда не зажжется, а в худшем случае ее покупателю придется воспользоваться услугами травматолога.
- Прежде чем использовать пиротехнические изделия по назначению, нужно изучить прилагаемую инструкцию. Особенно это касается людей, находящихся в нетрезвом состоянии. Ведь хорошо известно, что после нескольких рюмок любого крепкого алкогольного напитка каждый человек склонен проявлять беспечность даже в тех делах, в которых речь идет о его безопасности.
- Для организации небольших торжественных мероприятий и семейных праздников лучше всего использовать компактные и высококачественные пиротехнические изделия.
Вся существующая пиротехническая продукция делится на следующие категории:
- Петарды. Этот вид пиротехники считается наиболее безопасным. Маленькие петарды, как правило, не причиняют никакого вреда, если только не кинуть их специально человеку в лицо.
- Наземные фейерверки. Эти изделия присыпают землей или придавливают камнями перед зажиганием. Если закрепить наземный фейерверк неправильно, то он может улететь совсем не в том направлении, куда предполагалось.
- Ракеты. Это наиболее простые и дешевые разновидности фейерверков. Они продаются в коробочках, которые поджигают и отбрасывают. Курильщикам не рекомендуется рассматривать такие изделия с зажженной сигаретой в руках.
- Салют. Это наиболее дорогостоящая и непредсказуемая разновидность пиротехники. При ее использовании необходимо строго следовать инструкции. Еще лучше воспользоваться помощью специалиста.