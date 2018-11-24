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Москва, 26.11.2018

Как выбрать пиротехнику на праздник

«Expert Online» 2018

При проведении различных торжественных мероприятий и организации праздников очень часто используются различные виды пиротехники. Перед Новым годом объем продаж этих изделий возрастает в несколько раз.

На рынках и в магазинах представлено множество разнообразных хлопушек, петард и т. п. Однако далеко не вся такая продукция обладает должным качеством, а потому врачам-травматологам зачастую приходится оказывать помощь пострадавшим от использования некачественной пиротехники людям.

Чтобы после окончания торжественного мероприятия остались исключительно приятные впечатления, нужно внимательно выбирать пиротехнические изделия в магазине пиротехники в Иркутске, соблюдая при этом следующие правила:

  • При покупке пиротехники следует первым делом проверить срок ее годности.
  • Недопустимо приобретение пиротехники в сомнительных магазинах. Даже при наличии лицензии нет никаких гарантий, что изделия перевозились и хранились в соответствии с требованиями безопасности. В лучшем случае некачественная петарда не зажжется, а в худшем случае ее покупателю придется воспользоваться услугами травматолога.
  • Прежде чем использовать пиротехнические изделия по назначению, нужно изучить прилагаемую инструкцию. Особенно это касается людей, находящихся в нетрезвом состоянии. Ведь хорошо известно, что после нескольких рюмок любого крепкого алкогольного напитка каждый человек склонен проявлять беспечность даже в тех делах, в которых речь идет о его безопасности.
  • Для организации небольших торжественных мероприятий и семейных праздников лучше всего использовать компактные и высококачественные пиротехнические изделия.

Вся существующая пиротехническая продукция делится на следующие категории:

  • Петарды. Этот вид пиротехники считается наиболее безопасным. Маленькие петарды, как правило, не причиняют никакого вреда, если только не кинуть их специально человеку в лицо.
  • Наземные фейерверки. Эти изделия присыпают землей или придавливают камнями перед зажиганием. Если закрепить наземный фейерверк неправильно, то он может улететь совсем не в том направлении, куда предполагалось.
  • Ракеты. Это наиболее простые и дешевые разновидности фейерверков. Они продаются в коробочках, которые поджигают и отбрасывают. Курильщикам не рекомендуется рассматривать такие изделия с зажженной сигаретой в руках.
  • Салют. Это наиболее дорогостоящая и непредсказуемая разновидность пиротехники. При ее использовании необходимо строго следовать инструкции. Еще лучше воспользоваться помощью специалиста.
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