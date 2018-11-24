Люки для организации канализационных коммуникаций: виды, материалы, назначение

Какие функции возложены на канализационные люки. Разновидности, особенности и материалы исполнения изделий.

Каждый колодец, открывающий доступ к подземным коммуникациям, должен быть оборудован люком по требованиям СНиП, а когда дело касается канализации, то кроме инженерных условий, должны быть выполнены санитарные нормы. С этими требованиями успешно справляются защитные конструкции из чугуна, пластика или полимерного материала. Однако следует учитывать эксплуатационные характеристики каждого из них, когда выбирается щит, устанавливаемый на частной территории, проезжей части или пешеходной зоне. Крышки имеют различные размеры и формы, что позволяет подобрать устройство, наиболее подходящее к ландшафтным особенностям.

Основные функции колодезных люков

Ассортимент коммуникационных крышек канализационных люков достаточно велик, но все они решают схожие задачи:

защита человека от случайного падения;

предотвращение попадания мусора в смотровую шахту;

остановка испарений и неприятного запаха.

Сегодня наравне с централизованной канализацией широко используются частные септические системы, и люки являются неотъемлемым атрибутом санитарных комплексов, защищая колодцы от несанкционированного доступа.

Популярные материалы для изготовления защитных изделий

Специалисты давно отказались от бетонных люков, которые были востребованы до появления инновационных материалов. Они были слишком тяжелыми и не отличались высокой герметичностью. На смену малоэффективным изделиям пришли люки из следующих материалов:

Чугун. Отличается повышенной прочностью и имеет самый продолжительный срок эксплуатации (до 100 лет). Он незаменим для щитов, используемых при повышенных нагрузках, – это автомобильные трассы, подъездные пути и железнодорожное полотно.

Пластик. Примечателен низкой ценой в сравнении с чугунными модификациями. Он получил популярность у владельцев частных территорий, поскольку изделия из него выполняются в цвете. Легкость пластика позволяет быстро получить доступ к шахте без инструментов и подъемных приспособлений.

Полимеры. Это сложно компонентный материал, в состав которого входят песчаные фракции, что позволяет изделиям выдерживать существенную нагрузку. Стоимость их невысока, поскольку на их производство идет вторичное пластиковое сырье.

Характеристики прочности в пластиковых и полимерных конструкциях усиливаются армированием, что позволяет значительно расширить сферу их использования.

Дополнительные параметры и преимущества современных люков

Новые технологии позволили обезопасить люки от внешних воздействий. Это дополнительные антивандальные приспособления, защита от влаги и химических воздействий. Композитные крышки отлично защищают шахты от сквозного промерзания, они не проводят электрический ток, поэтому используются в местах заложения энергетического кабеля. Каждое изделие подлежит специальной маркировке на внутренней стороне (в целях повышения внешних декоративных параметров), где указана масса конструкции, ее назначение и ключевые характеристики.