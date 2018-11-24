«Майя Плисецкая. Посвящение». Гала-концерт Звезд мирового балета.

27 ноября 2018 года в Государственном Кремлёвском Дворце состоится гала-концерт звёзд мирового балета «Майя Плисецкая. Посвящение».

Организаторы концерта - Продюсерский центр народного артиста России Андриса Лиепы. Концерт пройдет в рамках нового ежегодного проекта Андриса Лиепы «Автографы и имиджи» - своеобразной антологии творчества выдающихся танцовщиков XX века.

Почтить память великой актрисы соберутся самые яркие звезды балета и солисты крупнейших театров мира. В программу войдут балетные партии, ставшие визитной карточкой Плисецкой. Во время вечера будут показаны редкие документальные кадры из жизни легендарной балерины.

Майя Плисецкая – королева мирового балета, символ не эпохи – столетия, она всегда была единственной. Несгибаемые воля и сила духа, цельность характера и образов, а еще дерзость, страсть, глубина и при этом легкость - все это про нее, легендарную Майю Плисецкую.

Майя всегда интересовалась новыми тенденциями, смелыми решениями, молодыми талантами. В гала-концерте "Майя Плисецкая. Посвящение" примут участие молодые одаренные балерины и танцовщики, включая тех, кого особенно выделяла сама Майя Михайловна:

Евгения Образцова (Большой театр России) и Дмитрий Соболевский (Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко),

Анжелина Воронцова и Иван Васильев (Михайловский театр),

Людмила Коновалова (Венская Опера) и Янг Гью Чой (Национальный балет Нидерландов),

Алёна Ковалева и Якопо Тисси (Большой театр России),

Саша Мухамедов и Джеймс Стаут (Национальный балет Нидерландов),

Анастасия Соболева и Виктор Лебедев (Михайловский театр),

Эвелина Годунова (Берлинская государственная Опера),

Айгерим Бекетаева и Бахтияр Адамжан (Астана Опера).

С номерами-посвящениями великой Майе выступят звезды мирового балета Илзе Лиепа, Юлия Махалина и Данила Корсунцев (Мариинский театр).

Серхио Берналь, солист Национального балета Испании, впервые в России исполнит «Болеро» в хореографии Рафаэля Агилара, а представит его легендарный продюсер, хореограф и друг Майи Михайловны - Рикардо Кью.

Специальный гость программы - лауреат Эдинбургского фестиваля Марчелла Солтан (театр "черноеНЕБОбелое").

Андрис Лиепа является постоянным организатором и режиссером-постановщиком грандиозных гала-концертов по всему миру, посвященных Майе Плисецкой. «Я счастлив, что в 2004 году Майя Михайловна оказала мне честь и пригласила стать режиссером ее вечеров. Я счастлив, что жил в одно время с такой великой балериной. Ее выступления двадцатилетней давности до сих пор смотрятся современно, и это настоящая загадка. Такой прыжок до сих пор не делает никто. И какая у нее энергетика! Не знаю другой балерины ХХ века, на которую бы ставили все великие хореографы столетия: Ролан Пети, Морис Бежар, Юрий Григорович. Бежар называл ее бунтаркой и говорил: «Второй Майи не будет никогда!»

Билеты доступны по ссылке: https://kremlinpalace.org/events/andris-liepa-proekt-avtografy-i-imidzhy-gala-koncert-zvezd-mirovogo-baleta-mayya-pliseckaya-posvyashchenie

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