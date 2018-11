Marimba Plus вот уже около 20 лет удивляет публику своим неповторимым стилем

Имея богатейший опыт, музыканты неизменно создают что-то новое, и каждый альбом – как открытие, откровение. Каждый концерт группа играет так, словно перелистывает страницу и пишет историю заново.

Вся музыка Marimba Plus написана лидером коллектива, лауреатом премии «Триумф», официальным представителем YAMAHA в России, композитором Львом Слепнером.

За 20 лет Marimba Plus прошла большой путь - от музыкантов, игравших авторскую, симфоническую музыку на акустических инструментах - первый альбом "Marimba Plus" 2001 года - до современного мощного, динамичного звучания - седьмой альбом "New Heart" 2016 года, в котором прослеживается движение времени, звуков и ритмов сегодняшнего дня!

В промежутке между этими двумя альбомами - второй альбом "Charmed World" 2003г., третий "Zebrano" 2005г., четвёртый "Небесный Слон" 2007г., пятый "Киномания" 2008г., шестой "Flight over the world" 2012г.

Это огромный пласт музыкальных экспериментов, поисков своего музыкального пространства, звучания и языка, сотрудничество с невероятным числом музыкантов в период с 2000 года и до сегодняшнего дня, а именно выступления с такими звёздами, как Billy Cobham, Trilock Gurtu, Linley Marthe, Paco Sery, Didier Lockwood, Cindy Blackman, валторнист Аркадий Шилклопер, Монти Александр, певица Патрисия Каас, Этери Бериашвили, Виктория Пьер-Мари, виолоничелист Борислав Струлёв, тувинскаий ансамбль Хуун Хуур Ту, Сергей Старостин, Таисия Краснопевцева, Сергей Клевенский, Сергей Филатов и многими другими ведущими исполнителями и инструменталистами.

24 Января в Московском Международном Доме Музыки состоится Юбилейный концерт в честь 20-летия группы "Marimba Plus". Мы очень хотим показать нашим поклонникам композиции из разных лет, сев в машину времени - мы вернемся к истокам и затем полетим в сегодняшний день!

Двадцатилетие Marimba Plus запомнится зрителям ещё и невероятным количеством приглашённых музыкантов, таких, как:

Игорь Бутман (саксофон)

Аркадий Шилклопер (валторна, флюгельгорн, альпийский рог)

Пётр Налич (вокал)

Олег Бутман (барабаны)

Наталья Смирнова-Бутман (фортепиано)

Manizha (вокал)

Евгений Лебедев (фортепиано)

Этери Бериашвили (вокал)

Тимур Некрасов (саксофон-тенор, саксофон-баритон)

Александр Зингер (барабаны)

Максим Семёнов (валторна)

Дмитрий Анаковский (туба)

Ростислав Квасов (тромбон)

Екатерина Дворецкая (арфа)

Струнный квартет НФОР:

Николай Солонович (солист, виолончель),

Артур Адамян (скрипка),

Дмитрий Акинфин (скрипка),

Эмиль Саларидзе (альт)

Концерт будет вести известный музыкальный критик и телеведущий Артём Варгафтик.

Все композиции будут записаны и выпущены на DVD и BLU-RAY.

Слушатели "Маrimba Plus" - это люди, умеющие ценить в музыке её цельность, красоту, профессиональный подход и драйв.

Наша публика отзывчива, образована, интеллектуальна и вне возрастных рамок!

Ждем всех 24 Января в Доме Музыке, в Театральном Зале в 19.00.