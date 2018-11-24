Особенности выбора гаражных ворот

Гаражные ворота обеспечивают сохранность автомашины и ее комплектующих. Существует целый ряд разновидностей данных изделий, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки.

При принятии решения о выборе одной из них в компании https://www.hoermann.ru/ надо сопоставлять ее особенности со своими потребностями и возможностями с учетом конструкции гаража.

Наиболее простой и надежный вариант – распашные гаражные ворота. Их конструкция состоит из заполняющей дверной проем коробки, двух створок на тяжелых петлях и механизма, препятствующего образованию зазоров при запирании. Это одна из самых распространенных разновидностей гаражных ворот на постсоветском пространстве. Ее достоинство состоит в относительной дешевизне. К минусам относятся следующие особенности:

ширина ограничена шестью метрами;

чтобы иметь возможность полностью открывать створки, перед гаражом требуется обеспечить много свободного пространства;

при обильных снегопадах необходимо чистить пространство перед воротами, поскольку иначе они не откроются;

при установке автоматики потребуется проводить два привода на каждую створку, что невыгодно с финансовой точки зрения.

Сдвижные гаражные ворота являются более удобными по сравнению с распашными. Они обладают следующими достоинствами:

удобство открывания при любых погодных условиях, в том числе после обильного снегопада;

нет нужды в полном открытии ворот;

в опоры забора можно смонтировать фотоэлементы;

ширина сдвижных ворот может достигать двенадцати метров.

Среди недостатков сдвижных ворот наиболее существенным является невозможность их использования при наличии уклона в сторону отката створки.

Подъемно-поворотные ворота представляют собой улучшенную модификацию данных изделий. Их конструкция состоит из створки, поднимающейся при открывании к потолку и останавливающейся в положении параллельно полу, направляющих и . шарнирно-рычажного механизма. Такие ворота целесообразно устанавливать в хорошо отапливаемом гараже либо в местности с теплым климатом. Главное преимущество подъемно-поворотных ворот состоит в том, что они не занимают много пространства ни внутри, ни снаружи гаража. Кроме того, они быстро открываются. К минусам таких ворот относятся следующие особенности:

они могут устанавливаться исключительно в прямоугольные проемы;

полотно в поднятом положении выступает наружу приблизительно на один метр, что может представлять опасность.

Еще одна улучшенная модель – подъемно-секционные ворота. Они состоят из отдельных секций, складывающихся и заезжающих под потолок при подъеме, что обеспечивает экономию места.