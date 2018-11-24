Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 26.11.2018

Особенности выбора гаражных ворот

«Expert Online» 2018

Гаражные ворота обеспечивают сохранность автомашины и ее комплектующих. Существует целый ряд разновидностей данных изделий, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки.

При принятии решения о выборе одной из них в компании https://www.hoermann.ru/ надо сопоставлять ее особенности со своими потребностями и возможностями с учетом конструкции гаража.

Наиболее простой и надежный вариант – распашные гаражные ворота. Их конструкция состоит из заполняющей дверной проем коробки, двух створок на тяжелых петлях и механизма, препятствующего образованию зазоров при запирании. Это одна из самых распространенных разновидностей гаражных ворот на постсоветском пространстве. Ее достоинство состоит в относительной дешевизне. К минусам относятся следующие особенности:

  • ширина ограничена шестью метрами;
  • чтобы иметь возможность полностью открывать створки, перед гаражом требуется обеспечить много свободного пространства;
  • при обильных снегопадах необходимо чистить пространство перед воротами, поскольку иначе они не откроются;
  • при установке автоматики потребуется проводить два привода на каждую створку, что невыгодно с финансовой точки зрения.

Сдвижные гаражные ворота являются более удобными по сравнению с распашными. Они обладают следующими достоинствами:

  • удобство открывания при любых погодных условиях, в том числе после обильного снегопада;
  • нет нужды в полном открытии ворот;
  • в опоры забора можно смонтировать фотоэлементы;
  • ширина сдвижных ворот может достигать двенадцати метров.

Среди недостатков сдвижных ворот наиболее существенным является невозможность их использования при наличии уклона в сторону отката створки.

Подъемно-поворотные ворота представляют собой улучшенную модификацию данных изделий. Их конструкция состоит из створки, поднимающейся при открывании к потолку и останавливающейся в положении параллельно полу, направляющих и . шарнирно-рычажного механизма. Такие ворота целесообразно устанавливать в хорошо отапливаемом гараже либо в местности с теплым климатом. Главное преимущество подъемно-поворотных ворот состоит в том, что они не занимают много пространства ни внутри, ни снаружи гаража. Кроме того, они быстро открываются. К минусам таких ворот относятся следующие особенности:

  • они могут устанавливаться исключительно в прямоугольные проемы;
  • полотно в поднятом положении выступает наружу приблизительно на один метр, что может представлять опасность.

Еще одна улучшенная модель – подъемно-секционные ворота. Они состоят из отдельных секций, складывающихся и заезжающих под потолок при подъеме, что обеспечивает экономию места.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. США хотят присвоить 1800 км российской территории
      США хотят присвоить 1800 км российской территории
    2. Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза
      Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза
    3. Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
      Все иностранные войска за исключением российских, по мнению американского дипломата, должны уйти из Сирии.