Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 26.11.2018

Почему стоит ехать за высшим образованием в США?

«Expert Online» 2018

Американское высшее образование считается одним из лучших в мире. Сюда приезжают на учебу со всех уголков Земли: нигде больше вы не встретите такого интернационального студенчества, как в США. Чем же так привлекательно обучение в американских вузах?

Американское высшее образование считается одним из лучших в мире. Сюда приезжают на учебу со всех уголков Земли: пожалуй, нигде больше вы не встретите такого интернационального студенчества, как в США. Чем так привлекательно обучение в американских вузах – расскажем в нашем материале.

Качество. Высшее образование, полученное в США, отличается высоким качеством. Преподавательский состав, как правило, имеет и научные степени, и большой практический опыт работы. Многие вузы позволяют самостоятельно выбирать набор предметов, благодаря чему можно получить образование, которое полностью отвечает вашим личным областям интереса. Например, стоматолог, взявший несколько курсов криминалистики, легко может стать специалистом по опознанию погибших по зубам. Техническое оснащение университетов также позволяет проводить исследования и научную деятельность во многих областях. Имея столько ресурсов получить актуальные знания – не составит труда.

Рейтинги. Как следствие хорошего качества преподавания и оснащенности вузов, американские университеты имеют высокие рейтинги. И это не только «статусно», но и перспективно в плане получения приглашений о работе. Выпускников вузов, известных на весь мир, приглашают на работу зачастую еще до окончания обучения. Ведь любой работодатель заинтересован в получении молодых, умных и амбициозных специалистов, способных дать новый толчок работе.

Практическая ориентация. Еще одна немаловажная особенность высшего образования в США – это ориентация на практику. Безусловно, студенты здесь также изучают базовые предметы. Однако большое внимание уделяется практике. Это и разборы кейсов, и работа в лабораториях, и практика на реальных предприятиях. Для студентов практика – это весомый плюс в резюме, а также возможность найти работу еще во время обучения. Если на стажировке зарекомендовать себя, вполне реально получить оффер еще до окончания вуза.

Стоимость. Этот пункт может показаться кому-то спорным, ведь почти все знают – высшее образование в Америке платное. Действительно, обучение в вузе стоит денег, и зачастую немалых. Однако для студентов, нацеленных на высокие результаты, всегда открыта возможность «сэкономить». Практически все вузы имеют стипендии и гранты, которые могут покрывать более половины суммы на обучение (а иногда и на проживание).

Если вы заинтересованы в получении высшего образования в США, рекомендуем обратиться к консультантам ведущего российского образовательно-консультационного Центра «Глобал Диалог». Здесь вам помогут реально оценить шансы на поступление, помогут выбрать подходящий вуз, а также, при необходимости, стипендиальную программу. Получив план действий «по шагам» вы поймете – образование в США – это реально!

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. США хотят присвоить 1800 км российской территории
      США хотят присвоить 1800 км российской территории
    2. Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза
      Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза
    3. Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
      Все иностранные войска за исключением российских, по мнению американского дипломата, должны уйти из Сирии.