Почему стоит ехать за высшим образованием в США?

Американское высшее образование считается одним из лучших в мире. Сюда приезжают на учебу со всех уголков Земли: нигде больше вы не встретите такого интернационального студенчества, как в США. Чем же так привлекательно обучение в американских вузах?

Американское высшее образование считается одним из лучших в мире. Сюда приезжают на учебу со всех уголков Земли: пожалуй, нигде больше вы не встретите такого интернационального студенчества, как в США. Чем так привлекательно обучение в американских вузах – расскажем в нашем материале.

Качество. Высшее образование, полученное в США, отличается высоким качеством. Преподавательский состав, как правило, имеет и научные степени, и большой практический опыт работы. Многие вузы позволяют самостоятельно выбирать набор предметов, благодаря чему можно получить образование, которое полностью отвечает вашим личным областям интереса. Например, стоматолог, взявший несколько курсов криминалистики, легко может стать специалистом по опознанию погибших по зубам. Техническое оснащение университетов также позволяет проводить исследования и научную деятельность во многих областях. Имея столько ресурсов получить актуальные знания – не составит труда.

Рейтинги. Как следствие хорошего качества преподавания и оснащенности вузов, американские университеты имеют высокие рейтинги. И это не только «статусно», но и перспективно в плане получения приглашений о работе. Выпускников вузов, известных на весь мир, приглашают на работу зачастую еще до окончания обучения. Ведь любой работодатель заинтересован в получении молодых, умных и амбициозных специалистов, способных дать новый толчок работе.

Практическая ориентация. Еще одна немаловажная особенность высшего образования в США – это ориентация на практику. Безусловно, студенты здесь также изучают базовые предметы. Однако большое внимание уделяется практике. Это и разборы кейсов, и работа в лабораториях, и практика на реальных предприятиях. Для студентов практика – это весомый плюс в резюме, а также возможность найти работу еще во время обучения. Если на стажировке зарекомендовать себя, вполне реально получить оффер еще до окончания вуза.

Стоимость. Этот пункт может показаться кому-то спорным, ведь почти все знают – высшее образование в Америке платное. Действительно, обучение в вузе стоит денег, и зачастую немалых. Однако для студентов, нацеленных на высокие результаты, всегда открыта возможность «сэкономить». Практически все вузы имеют стипендии и гранты, которые могут покрывать более половины суммы на обучение (а иногда и на проживание).

Если вы заинтересованы в получении высшего образования в США, рекомендуем обратиться к консультантам ведущего российского образовательно-консультационного Центра «Глобал Диалог». Здесь вам помогут реально оценить шансы на поступление, помогут выбрать подходящий вуз, а также, при необходимости, стипендиальную программу. Получив план действий «по шагам» вы поймете – образование в США – это реально!